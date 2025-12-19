Alle Jahre wieder veröffentlicht Barack Obama seine Musikfavoriten des Jahres. Sie offenbart stets einmal mehr, dass der ehemalige US-Präsident einen guten, aber auch zuverlässigen Musikgeschmack hat.

2025 hatte der 64-Jährige etwa viel Freude mit „Nice To Each Other“ von Olivia Dean und „Jump“ von BLACKPINK. Natürlich ist Bruce Springsteen dabei („Faithless“), aber auch Chappell Roan („The Giver“). Obama steht offenbar auf Lady Gaga, auch wenn „Abracadabra“ doch als eine sehr einfache Wahl erscheint.

Geheimtipps vom EXPOTUS: Victoria Noelle („In The Name Of Love“) und Khamari („Sycamore Tree“).

Wie sich vorstellen lässt, trifft die 2025-Playlist von Barack Obama auf sehr unterschiedliche Reaktionen, die aber auch viel über Obamas Bild in der Öffentlichkeit, das Musikjahr 2025, Pop-Diskurse der letzten Jahre und Daddy Issues verraten.

ROLLING STONE hat die lustigsten und klügsten Reaktionen in den sozialen Netzwerken gesammelt:

Kendrick und Drake auf einer Playlist? BARACK. SIR.

Das ist offensichtlich eine „Frage Siri“-Playlist, oder er hat seine Töchter gefragt, welche Musik gerade angesagt ist.

Gibt es eine Joseph-Biden-Playlist?

Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!!!! Endlich ist es soweit! Oh mein Gott!!! Die Liste, die ich unbedingt kennen musste.

Davon habe ich noch nie gehört. Ich komme aus der Zeit von Led Zeppelin, Black Sabbath und Bon Jovi.

Alle Lieblingslieder von Trump wären nur solche, die er selbst gesungen hat.

WGAF? (Wen juckt’s?)

Wahrscheinlich hat er den Mitarbeiter, der das getan hat, gefeuert und Chat-GPT auf der Grundlage seiner älteren Listen verwendet.

Was, kein KISS?

Kein Oasis? Komm schon, Bo!

Ich wusste es. Kein Slayer.

Ich schätze, Obama ist kein Swiftie…

Keine alten weißen Männer mehr. Na ja, fast.

KEIN GEESE?????

Automatisch basierend auf der Auswahl von BLACKPINK

Was ist mit all den anderen lebenden ehemaligen Präsidenten? Wo sind ihre Listen?

Musik für die perfekte Hochzeit?