J.K. Rowling will Emma Watson in Grund und Boden tweeten

J.K. Rowling weist Emma Watsons versöhnliche Worte zurück und nennt sie „unwissend“. Die Schauspielerin hatte zuvor betont, trotz Differenzen die gemeinsame Zeit mit der Autorin zu schätzen.

Emma Watsons versöhnlicher Ton

In einem Podcast sprach Watson über ihre Haltung zu Rowling: „Ich glaube nicht, dass die Liebe, Unterstützung und Ansichten, die ich habe, verhindern, dass ich Jo als Person wertschätze und die Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben, in Ehren halte. Ich denke nicht, dass sich diese Dinge gegenseitig ausschließen.“

Rowling reagierte auf X mit deutlicher Ablehnung: „Wie andere, die nie ein Erwachsenenleben ohne Reichtum und Ruhm geführt haben, hat Emma so wenig Erfahrung mit dem wirklichen Leben, dass sie nicht merkt, wie unwissend sie ist.“

Rowling über ihre Enttäuschung

Die Autorin räumte zwar ein, nicht auf „ewige Zustimmung“ der Schauspieler angewiesen zu sein, zeigte aber, dass Watsons BAFTA-Auftritt 2022 („I’m here for all of the witches“) für sie ein Wendepunkt war. Sie warf Watson vor, Öl ins Feuer gegossen zu haben, als die Anfeindungen gegen sie am größten waren.

„I’m seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.“

Rowling erwähnte zudem eine handgeschriebene Entschuldigung, die Watson ihr habe zukommen lassen: „Ich bin so sorry für das, was du durchmachst.“ Rowling wies auch dies zurück.

Eskalation durch neue Interview-Passage

Rowling erklärte, sie hätte sich vielleicht gar nicht so offen geäußert, wenn Watson nicht kürzlich gesagt hätte, dass sie sie „liebt und schätzt“. Das wirke wie eine Kurskorrektur, „weil vollmundige Verurteilungen nicht mehr so modern sind“. Erwachsene könnten nicht Bewegungen unterstützen, die die Ermordung von Freunden forderten, und dann Liebe einfordern, „als wäre der Freund ihre Mutter“.

Watson wiederum sagte, sie wolle die Debatte nicht weiter vergiften: „Nicht, weil ich nicht um Jo oder das Thema besorgt wäre, sondern weil die Art, wie die Diskussion geführt wird, schmerzhaft ist.“