Führende MAGA-Trolle von X sind ausländische Accounts

Seit er Twitter im Jahr 2022 übernommen hat, hat Elon Musk drastische Schritte unternommen, um das politische Klima der Plattform zu verändern, die seitdem in X umbenannt wurde.

Es begann mit der Wiedereinsetzung gesperrter Accounts prominenter rechter Verschwörungstheoretiker und Extremisten, was zu einem starken Anstieg von Desinformation und Hassrede führte, von denen ein Teil auch von Musk selbst geteilt wurde.

Er schwächte außerdem die Moderationsrichtlinien der App, wodurch sich solche Inhalte noch weiter ausbreiten konnten. Und er schaffte das ursprüngliche Verifizierungssystem ab, indem er stattdessen ein Abonnement einführte, mit dem Nutzer ihre Reichweite steigern und Zahlungen für Beiträge erhalten können, die Engagement erzeugen.

Ein Geschäftsmodell der Provokation

Dieser letzte Schritt förderte eine Kultur der Provokation statt der Diskussion: Verifizierte Nutzer mit blauem Haken überschwemmen die Plattform mit aufhetzenden Kommentaren und Antworten, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich für höhere Auszahlungen zu erzielen. Während Musk sich mit Donald Trump verbündete, stiegen MAGA-Influencer bereitwillig in dieses System ein, um ihre Agenda voranzutreiben und Liberale aus finanziellen Gründen zu trollen.

Doch während einige dieser Kommentatoren ohnehin bekannt waren, blieb die große Mehrheit anonym. Dank eines neuen Features wird nun klar, wie viele dieser Personen nicht einmal in den Vereinigten Staaten leben.

Am Wochenende kündigte X-Produktchef Nikita Bier die Einführung der Profilseiten „Über diesen Account“ an, die Details darüber liefern, wann ein Account eröffnet wurde, wie oft der Nutzername geändert wurde und wo der Besitzer lebt. „Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die Integrität des globalen Marktplatzes der Ideen zu sichern“, schrieb Bier am Samstag auf der Seite.

Neue Transparenz bringt Unruhe

„Wir planen, viele weitere Möglichkeiten bereitzustellen, damit Nutzer die Authentizität der Inhalte auf X überprüfen können.“ Um Nutzer in Ländern ohne freien Meinungsäußerungsschutz zu schützen, fügte er hinzu, dass man „Privatheits-Schalter implementiere, um nur die Region statt das genaue Land anzuzeigen“.

Sobald diese neuen Informationen verfügbar wurden, begannen Menschen damit, die Standortdaten von Accounts zu überprüfen, die hauptsächlich dazu dienen, politische Spannungen in den USA durch weitgehend irreführende oder völlig falsche rechtsextreme Narrative zu schüren.

Viele entpuppten sich sofort als im Ausland lebend, was darauf hindeutet, dass sie diese Inhalte weniger aus ideologischen Gründen als vielmehr wegen des Geldes posten – und damit die Polarisierung der amerikanischen Wählerschaft beschleunigen.

Beispiele: „Florida-Guy“ aus Indien

Ein Nutzer mit dem Handle @AmericanGuyX etwa, der sich als „Florida-Typ“ ausgibt, postet regelmäßig zugunsten von Trump und Musk, während er Figuren wie George Soros angreift und Angst vor der US-Staatsverschuldung schürt. Sein Standort laut X: Indien.

Am Samstag teilte Trump auf Truth Social einen X-Beitrag von @TRUMP_ARMY_ über ein Urteil des Supreme Court; auch dieser Account mit über einer halben Million Followern lebt in Indien. Und ein mittlerweile gesperrter Account mit dem Handle @American und einem Profilbild eines Weißkopfseeadlers auf einer US-Flagge führte nach Pakistan.

Andere Accounts mit MAGA-Slogans, US-Flaggen-Emojis, Bezügen zur Amerikanischen Revolution und Trump-Favoriten wie „patriot“ wurden in Nigeria, der Türkei, der Ukraine, Thailand und dem Vereinigten Königreich verortet.

Künstliche Identitäten, falsche Wähler

Viele dieser Accounts haben erhebliche Followerzahlen und erwähnten irgendwann, für Trump im Jahr 2024 gestimmt zu haben – obwohl sie offenbar keine US-Staatsbürger sind. Es gab zudem Hinweise darauf, dass täglich weitere dieser unechten Profile auftauchen und sich häufig umbenennen, um ein größeres Publikum zu erreichen.

Der MAGA-Account „Charlie’s Voice Rising“, also @CharlieK_news, der ein Avatarbild des ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk nutzt und fast 200.000 Follower hat, wurde vor weniger als einem Jahr von jemandem in Osteuropa erstellt, und der Nutzername wurde mehrfach geändert.

Musk schweigt – Enthüllungen sprechen für sich

Musk hat sich zu der Funktion „Über diesen Account“ noch nicht geäußert, obwohl sie enthüllte, dass @cb_doge – ein pro-Trump-Nutzer mit 1,7 Millionen Followern, den Musk regelmäßig verstärkt – in Indien sitzt.

Es besteht eine gewisse Ironie darin, dass ein milliardenschwerer Einwanderer weiterhin täglich gegen Einwanderung wettert, indem er sie als Bedrohung für die amerikanische Kultur darstellt, während er gleichzeitig X-Nutzer im Ausland dafür bezahlt, die innenpolitische Diskussion zu vergiften.

Chaos – und Schadensbegrenzung

Bier hingegen schien sich der Unruhe bewusst gewesen zu sein, die er auslöste. Zwischenzeitlich postete er ein Meme von einer Hand, die im Begriff ist, einen großen Knopf zu drücken. In seinem nächsten Beitrag schrieb er: „Ich brauche einen Drink.“

Was die als Nicht-Amerikaner enttarnten Nutzer betrifft, stand bei einigen Schadensbegrenzung an. Nachdem bekannt wurde, dass @honeymoon250 – ein großer MAGA-Account mit einem KI-generierten Avatar einer weißen Frau – in Nigeria sitzt, bearbeitete der Betreiber die Biografie dahingehend, dass er angeblich eine registrierte Krankenschwester sei, die in den letzten sechs Jahren mit einer Nichtregierungsorganisation in Afrika gearbeitet habe.

Regeln gegen künstliche Identitäten – aber keine Durchsetzung

Obwohl X eine Regel gegen den Einsatz „hergestellter Identitäten zu störendem oder täuschendem Verhalten“ hat – einschließlich „Stock-, gestohlener oder KI-generierter Profilfotos, kopierter oder gestohlener Biografien und/oder irreführender Profilinformationen zum Zweck der Täuschung anderer“ – scheint die Seite kaum Maßnahmen gegen diese weit verbreitete unechte Praxis zu ergreifen. Musk ist kaum geneigt, rechte Stimmen zu unterdrücken.

Trolle bleiben – trotz Enthüllungen

Das wird die Trolle weiterhin dazu bringen, ihr Engagement-Köder-Material zu streuen, wobei sie ihr Bestes tun, Kritiker zu ignorieren oder zu blockieren, die darauf hinweisen, dass sie auf der anderen Seite des Globus einen MAGA-Wähler cosplayen. Ihren rechten Fans dürfte es egal sein, woher die Inhalte stammen, die ihre Ansichten bestätigen.

Und der Ton der „Debatten“ auf X wird sich wohl kaum verbessern. Doch in jedem Fall hat ein führender Musk-Mitarbeiter gezeigt, wie viel von Trumps Online-Koalition nicht in der Lage ist, für ihn zu stimmen. Musk selbst sollte sich vielleicht überlegen, woher seine eigenen Talking Points stammen.