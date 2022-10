Jack Black singt „School of Rock“-Song für Jugendlichen mit seltener Krankheit

Schauspieler und Sänger Jack Black hat einem jungen Fan, der an einer seltenen Erkrankung leidet, einen großen Gefallen getan. Black nahm sich bei einem Benefiz-Event nicht nur Zeit, mit dem 15-Jährigen Abraham zu reden: Er sang auch einen Song aus seinem Film „School of Rock“ für ihn.

Der Tenacious-D-Sänger nahm an einer Benefizveranstaltung des Kinderhospiz-Programms TrinityKids Care im kalifornischen Torrance teil. Dort traf er Abraham, der wegen der seltenen Erbkrankheit Pearson-Syndrom, einer Erkrankung der Mitochondrien, im Rollstuhl sitzt. Nachdem Abraham Back sagte, dass er Fan von „School of Rock“ sei, stimmte der Sänger den Song „Legend of The Rent“ aus dem Film an. Abrahams Mutter teilte ein Video, das die spontane Performance zeigt, auf Instagram.

„Abraham hatte heute die Möglichkeit, Jack Black zu treffen“, schrieb sie dazu. „So eine wunderbare Person. Er sang Abrahams Lieblingssong von seinem Lieblings-Jack-Black-Film ‚School of Rock‘. Was für eine Freude in Abrahams Gesicht, als er ihn singen hörte!“

Im Film „School of Rock” (2003) spielt Black einen Aushilfslehrer, der mit seinen Schülern eine Rockband formt, um bei einem Bandwettbewerb teilzunehmen. Black bildet außerdem zusammen mit Kyle Gass die Comedy-Rockband Tenacious D, die auch im Film „Kings of Rock – Tenacious D“ (2006) die Hauptrolle spielt.