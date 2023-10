Verlosung: 3x Blu-ray Steelbook-Neuauflage von „School of Rock“

Vor 20 Jahren erschien Jack Blacks musikalische Komödie „School of Rock“. Von Kritikern gelobt, ist es dieser Film, der Jack Blacks Karriere einen Schub gab und ihn als Comedian etablierte. Zur Feier hat „Paramount Home Entertainment“ am 5. Oktober eine limitierte Neuauflage des Streifens im Blu-ray Steelbook veröffentlich.

Zum Inhalt des Films:

Musiker Dewy Finn wird wegen seines Verhaltens aus seiner eigenen Band geworfen — und das kurz vor dem beliebten lokalen Rock-Festival „Battle of the Bands“. Arbeitslos und mit drohenden Mietzahlungen gibt sich Finn als Lehrer aus beginnt, Musik an einer Schule zu unterrichten. Dabei trifft er überraschend auf so einige musikalische Ausnahmetalente.

Verlosung: Je eins von drei Exemplaren der limitierten Neuauflage

