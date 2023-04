Jack Black teast „School of Rock“-Sequel an

Wird es schon bald ein „School Of Rock“-Sequel geben? Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Kultfilms soll der Cast wieder zusammenkommen. Das kündigte Jack Black im Gespräch mit „Entertainment Tonight“ an. Der 53-jährige Musiker, Comedian und Schauspieler gab in „School Of Rock“ die Hauptrolle des Dewey Finn. Er kommt als Vertretungslehrer an eine neue Schule und bringt einer Klasse 10-jähriger Schüler:innen die Kunst des Rock bei.

Gerüchte zu einem möglichen „School Of Rock“-Sequel stehen schon länger im Raum. Jack Black sagte bei einem Interview mit „SiriusXM“, dass er Interesse daran habe, den Film neu aufzulegen. Nebenbei schürte er Hoffnungen auf einen Nachfolger zu „Tenacious D in The Pick Of Destiny“. Black denkt laut eigener Aussage ernsthaft darüber nach, diese beiden Projekte umzusetzen.

„School Of Rock“-Reunion findet im Oktober statt

Feststeht auf jeden Fall eines: Die Besetzung von „School Of Rock“ wird sich im Oktober – da feiert der Film Jahrestag – wieder treffen. Jack Black schwelgt in Erinnerungen: „Diese Kinder – zieh dir das rein – die waren alle 10 Jahre alt, als wir den Film gemacht haben und jetzt sind die alle so ungefähr 30″, sagte die Hälfte des Duos Tenacious D im Interview. „Wir werden zusammenkommen und das 20-jährige Jubiläum feiern. Wir jammen gerne“, fuhr Black fort. Er freue sich sehr, die Erwachsenen von „School Of Rock“ wieder zu sehen. An anderer Stelle versprach Black auch, dass er Material vom Event auf Social Media teilen werde.

2013 – zum zehnjährigen Jubiläum des Films – hat schon einmal ein solches Klassentreffen der ehemaligen Rock-Schule stattgefunden. Damals führten die Schauspieler:innen sogar eine Cover-Version des filmeigenen Songs „Rock Got No Reason“ im Gibson Austin Showroom auf.