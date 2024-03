„Spinal Tap“: Fortsetzung wird bereits gedreht

40 Jahre nach Veröffentlichung von „This is Spinal Tap“ ist jetzt bekannt geworden, dass an einer Fortsetzung des 80er-Streifen gearbeitet wird. Noch besser: Der Film ist bereits im Dreh. Die ursprünglichen Darsteller Michael McKean, Harry Shearer und Christopher Guest sind, zusammen mit Regisseur Rob Reiner, wieder an Bord.

Reiner verriet Ende letzten Jahres, dass Elton John, Questlove, Trisha Yearwood, Paul McCartney und Garth Brooks mit einem Gastauftritt dabei sind. In einer Pressemitteilung gab Castle Rock Entertainment dann am heutigen Dienstag (12. März) offiziell bekannt, dass die Produktion „vor kurzem“ in New Orleans begonnen hat.

Spinal Tap kommt für ein letztes Konzert wieder zusammen

In „This is Spinal Tap“ von 1983 wird die halb-fiktive Band Spinal Tap bei ihrer Tournee im Rahmen ihres neu veröffentlichten Albums „Smell the Glove“ begleitet. Die britische Band startete in den 60er-Jahren mit Beat-Songs, änderte dann ihre Musikrichtung hin zur Flower-Power-Bewegung. In den 1980er-Jahren landet die Gruppe dann aber beim Heavy-Metal und wird auf ihrem Weg durch die Musikindustrie von einigen Krisen begleitet.

In der Fortsetzung wird sich die Band nach 15-jähriger Pause für ein letztes Konzert wieder vereinen. Wie das im Sequel umgesetzt wird, bleibt spannend, denn der letzte Film ist eben mehr als 40 Jahre her.