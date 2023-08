Emily Blunt wäre für „Edge of Tomorrow 2“ mit Tom Cruise bereit

Foto: Gareth Cattermole/Getty Images, Gareth Cattermole. All rights reserved.

Dass Emily Blunt („The Devil Wears Prada“) eine vielseitige Schauspielerin ist, hat sie schon mehrfach bewiesen. 2014 überraschte die Britin als Action-Heldin an der Seite von Tom Cruise in dem Science-Fiction-Film „Edge of Tomorrow“ (auch bekannt unter dem Titel „Live.Die.Repeat.“). Nun erklärte sie sich bereit dafür, für einen zweiten Teil wieder vor der Kamera zu stehen. Allerdings müsste zuvor ihr Co-Star frei werden.

Fortsetzung von „Edge of Tomorrow“ nur eine Frage der Zeit?

In „Edge of Tomorrow“, bei dem Doug Liman („The Bourne Identity“) Regie führte, spielte Blunt die Soldatin Rita, die gemeinsam mit Cruises Figur gegen Aliens kämpft. Der Twist an der Story: Cruise erlebt den selben Tag wieder und wieder, und beginnt die Handlung als schwächlicher Feigling, bis ihn Blunts Veteranin unter die Fittiche nimmt. Die Britin schien großen Spaß an der Rolle gehabt zu haben, weswegen sie gerne ein Sequel mit der gleichen Besetzung drehen würde.

Im Podcast „Happy Sad Confused“ gab sie an, das Drehbuch für „Edge of Tomorrow 2“ schon gelesen zu haben: „Es gibt eins, welches mir Doug [Liman] schon untergeschoben hat. Es wäre toll, es umzusetzen, aber die Frage ist nur wann und wie“, führte sie im Gespräch aus. Außerdem käme es darauf an, wie viele „Mission:Impossible“-Filme Tom Cruise noch drehen wolle, scherzte Blunt. Vorher werden Liman und Cruise auch einen anderen Sci-Fi-Film drehen, für den der Filmstar wohl tatsächlich ins Welt geschossen wird.

Grundsätzlich stehe sie aber für den Film zur Verfügung und denkt, dass die Welt mehr von Cruise in dieser von ihn ungewöhnlichen Rolle sehen möchte. Als „Edge of Tomorrow“ im Sommer 2014 in den Kinos anlief, war er kein großer Kassenerfolg. Erst später, mit der Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray, entwickelte sich der Mix aus Action, Sci-Fi und Komödie zu einer Art Kultfilm unter Genre-Fans.

Aktuell ist Emily Blunt neben Cillian Murphy in Christopher Nolans „Oppenheimer“ in den Kinos zu sehen. Darin spielt sie Kitty Oppenheimer, die Ehefrau des „Vaters der Atombombe“.