Jack Osbourne nennt Tochter nach seinem verstorbenen Vater Ozzy

Jack Osbourne und seine Frau Aree Osbourne haben die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben und ihren vollständigen Namen enthüllt – eine rührende Hommage an ihren verstorbenen Großvater und Metal-Legende Ozzy Osbourne.

In einem gemeinsamen Instagram-Post am Mittwoch teilte das Paar ein Schwarz-Weiß-Video ihrer Tochter mit einer Karte, auf der vermerkt war, dass sie am 5. März 2026 geboren wurde und 7 Pfund und 12 Unzen wog. In der Bildunterschrift schrieben sie: „Introducing Ozzy Matilda Osbourne.“

Die Nachricht von ihrer Geburt kommt knapp acht Monate nach dem Tod des Black Sabbath-Frontmanns. Ozzy starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt; er litt an koronarer Herzkrankheit und Parkinson. Wenige Wochen vor seinem Tod konnte Ozzy seinen Fans mit einem bittersüßen letzten Abschied eine Heimspiel-Show gönnen: das Back-to-the-Beginning-Konzert gemeinsam mit Mitgliedern von Black Sabbath im Villa Park in Birmingham.

Jacks Abschied vom Vater

Jack hatte im vergangenen August auf Instagram einen Tribut an seinen Vater verfasst. „Er war für so viele Menschen so vieles, aber ich war so glücklich und gesegnet, Teil einer sehr kleinen Gruppe zu sein, die ihn ‚Dad‘ nennen durfte“, schrieb Jack. „Mein Herz ist erfüllt von so viel Trauer und Schmerz, aber auch von so viel Liebe und Dankbarkeit. Ich durfte 14.501 Tage mit diesem Mann verbringen, und ich weiß, was für ein Segen das ist.“

Kelly Osbourne, die Tochter der Rocklegende, veröffentlichte ebenfalls einen Nachruf auf ihren Vater und bezog sich dabei auf die erste Zeile von „Changes“, einem Black-Sabbath-Klassiker aus dem Jahr 1972. „I feel unhappy“, schrieb sie in einem Social-Media-Post. „I am so sad. And I lost the best friend I ever had.“

Ozzys Familie wächst

Ozzy Matilda ist Jacks und Arees zweites Kind. Ihr erstes, Maple Artemis Osbourne, wurde am 9. Juli 2022 geboren. Jack ist außerdem Vater dreier Töchter – Pearl Clementine Osbourne (13), Andy Rose Osbourne (10) und Minnie Theodora Osbourne (7) – aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly.