Jack White präsentiert neue Single „Dollar Bill“ vom kommenden Album „Frozen Charlotte“

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Jack White ist zurück im Albumfieber. Der Musiker hat die neue Single „Dollar Bill“ aus seinem kommenden siebten Studioalbum „Frozen Charlotte“ geteilt, das am Freitag, dem 10. Juli, erscheint.

„You can’t control me/Unless you owe me/And you don’t own me/Unless I blow you“, brüllt White auf „Dollar Bill“, kurz nachdem der Track in ein unkontrolliertes, bluesiges Gitarrensolo ausbricht. Die Single ist das dritte vorab veröffentlichte Stück vom Album – nach „Derecho Demonico“ und „G.O.D. and the Broken Ribs“, die beide bereits Anfang des Jahres erschienen sind.

„Frozen Charlotte“ wird Whites erster vollständiger Longplayer seit „No Name“ aus dem Jahr 2024 sein, das er zunächst exklusiv auf unbeschriftetem Vinyl veröffentlichte – als Beigabe zu Käufen in ausgewählten Third-Man-Records-Stores in Detroit, London und Nashville. Bei „Frozen Charlotte“ wählte White einen ähnlichen, wenn auch weniger rätselhaften Weg: Fans erfuhren von der bevorstehenden Veröffentlichung, als der Musiker still und leise Vorbestellungen auf seiner offiziellen Website freischaltete.

Artwork von White selbst

Das Albumcover – eine weißlackierte Figur mit einem markanten blauen Totenschädel als Kopf – hat White eigenhändig geformt. „Eine alte Jahrmarkt-Kreidestatue aus den 1940er-Jahren, ein Matrosenknabe, fällt in meinem Aufnahmestudio um und der Kopf bricht ab. Ich greife mir ein nahegelegenes blaues Totenschädel-Percussion-Objekt und klebe es an die Stelle des Kopfes. Ich streiche den Körper weiß an, und plötzlich erwacht ein völlig neuer Charakter-Avatar, den ich ‚Frozen Charlotte‘ nannte, zum Leben“, schrieb White auf Instagram.

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Den Titel von Album und Artwork erklärte er so: Er leite sich ab von „einer Penny-Puppe aus der viktorianischen Zeit, aus Keramik, die schwimmen konnte oder mit einem Kleid versehen wurde, und erinnert an ein altes Volkslied über ein Mädchen, das im Winter erfror, weil es sich nicht angemessen gekleidet hatte.“ Die von ihm gefertigten Stücke sind bis September in der Ausstellung „These Thoughts May Disappear“ in der Newport Street Gallery in London zu sehen.