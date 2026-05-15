Jack White kann jeden Beatles-Song innerhalb einer Sekunde benennen

Jack White ist ein Mann vieler Talente – vom Polstern von Möbeln bis zum Betreiben eines Plattenlabels. Und nun zeigt er in einem wiederentdeckten Video sein enzyklopädisches Beatles-Wissen.

„Also Jack, du behauptest, du kannst jeden Beatles-Song innerhalb einer Sekunde benennen“, sagt eine Stimme hinter der Kamera, „und du willst das jetzt gleich beweisen?“ Jack White willigt ein und lauscht konzentriert – und trifft jedes Mal ins Schwarze: „Boys“, „Lady Madonna“, „And Your Bird Can Sing“, „Julia“, „Roll Over Beethoven“, „I’m Looking Through You“ und so weiter. (Bei einem einzigen Song patzt er kurz, als er „Back In the U.S.S.R.“ statt „Dear Prudence“ sagt – aber da er sich selbst korrigiert, lassen wir das durchgehen.)

Wann genau das Video gedreht wurde, ist unklar. White stellte es vor vier Jahren auf YouTube, seitdem kursiert es im Netz. Whites Label Third Man Records teilte es am Donnerstag via Instagram und rückte es damit wieder ins Rampenlicht – passend zum Release von Paul McCartneys neuem Album „The Boys Of Dungeon Lane“. Die Platte erscheint am 29. Mai und ist sein erstes neues Werk seit fünf Jahren.

Whites turbulentes Jahr

White tauchte im April 2026 als Überraschungsgast beim Coachella-Festival auf, wo er seine beiden neuen Songs „G.O.D. And The Broken Ribs“ und „Derecho Demonico“ zum Besten gab. Die Tracks hatte er kurz vor seinem Auftritt am 5.4. bei „Saturday Night Live“ veröffentlicht – einer Episode, die passenderweise Jack Black moderiert hat. In diesem Jahr ist Jack White ausgiebig auf Tour: Im Sommer startet er in Europa, im Herbst folgen die USA, mit zwei Abenden in Atlanta Ende November als Abschluss.