Jack White kündigt endlich offiziell sein neues Album an

Seit dem 19. Juli durften bereits einige Fans in das neuste Werk von Jack White reinhören. Zunächst verschenkte er das Album unangekündigt in einem Plattenladen in London, dann durften sich einige wenige Zuhörer über eine Live-Darbietung von sechs der zehn Tracks in Nashville, Tennessee freuen.

Für alle anderen gab es nur YouTube-Videos, die die Vinyl vorstellten. Bis jetzt: Nun erscheint „No Name“ offiziell am Donnerstag (1. August) in den Third-Man-Plattenläden und am Freitag (2. August) vollständig physisch und digital.

Jack White – „No Name“: Tracklist

Old Scratch Blues Bless Yourself That’s How I’m Feeling It’s Rough on Rats (If You’re Asking) Archbishop Harold Holmes Bombing Out What’s the Rumpus? Tonight (Was a Long Time Ago) Underground Number One With a Bullet Morning at Midnight Missionary Terminal Archenemy Endling

Jack White verschenkt sein Album

Bereits die Veröffentlichung des Vorgängers „Entering Heaven Alive“ aus dem Jahr 2022 war zunächst an Bedingungen geknüpft. Erst konnten sich nur Kunden von Jack Whites Plattenläden Third Man die LP bestellen, bevor sie für den Rest ebenfalls zugänglich wurde. Bei „No Name“ lief es allerdings ein wenig geheimnisvoller ab. Denn die LP erschien auf einem ungewöhnlichen Weg: Das Album wurde am 19. Juli Kunden der Third-Man-Plattenläden in London einfach gratis in die Einkaufstasche gelegt.

Weder Käufer:innen noch Verkäufer:innen wussten allerdings, was das Geschenk beinhaltete. Die Vinyl-Exemplare kamen nämlich in einer weißen Verpackung mit der Aufschrift „No Name“. Erst beim Reinhören wurde klar, dass es sich um Jack Whites sechstes Soloalbum handelt. Später wurden die Songs auch in Radios gespielt und erschienen auf YouTube.

Live-Kostprobe

Ende Juli gab Jack White anschließend ein Benefizkonzert in der American Legion Post 82 Bar in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Mit den Einnahmen der Show sollte ein „neues Soundsystem“ für den Veranstaltungsort beschafft werden. Genauso überraschend wie der Gig selber, der nur ein paar Tage zuvor angekündigt wurde, war auch die Setlist von Jack White. Der 49-Jährige spielte nämlich sechs von zehn Songs seines neusten Werks „No Name“.

Whites Auftritt in der Bar war nach seinem Gig in Detroit im Juni seine zweite Live-Performance 2024. Neben White-Stripes-Hits wie „Fell In Love With A Girl“ und „Ball And Biscuit“ gab es Live-Debüts von „Old Scratch Blues“, „Archbishop Harold Holmes“, „That’s How I’m Feeling“, „What’s The Rumpus?“, „It’s Rough On Rats (If You’re Asking)“ und „Morning At Midnight“ aus der zuletzt veröffentlichten Platte.