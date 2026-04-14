Jack White gegen Trump: Fast-Priester verteidigt den Glauben

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Es ist kein wohlfeiltes Raunen aus dem Lager der Popmusik gegen US-Präsident Donald Trump. Jack White geht zum Frontalangriff über – moralisch aufgeladen und religiös grundiert wie selten.

Anlass ist ein KI-generiertes Meme, in dem sich Trump als Jesus Christus inszeniert. Für White ist damit endgültig eine Grenze überschritten.

„Wie kann irgendein Christ das noch unterstützen?“, schreibt White in einem Instagram-Kommentar. Sein Credo: Wer nach all den Skandalen, Lügen und politischen Eskalationen noch hinter Trump stehe, müsse sich spätestens jetzt fragen lassen, was vom eigenen Glauben übrig sei.

Katholische Perspektive als Angriffspunkt

Besonders scharf fällt Whites Kritik aus katholischer Perspektive aus: Trumps wiederholte Angriffe auf den Papst seien für Gläubige unvereinbar mit der Loyalität zur Kirche.

Für White ist diese Argumentation kein Zufall. Seine Biografie ist tief im amerikanischen Katholizismus verwurzelt. Geboren als John Anthony Gillis in Detroit, wuchs er in einer streng katholischen Großfamilie auf. Seine Eltern arbeiteten für die Erzdiözese. White war Messdiener und zog zeitweise eine Laufbahn als Priester in Betracht. Ein Platz in einem Priesterseminar war ihm bereits sicher, bevor er sich im letzten Moment für die Rockmusik entschied.

Religiöse Symbolik im Werk

Diese Nähe zur Kirche ist in Whites Werk nie ganz verschwunden. Religiöse Symbolik, Schuld- und Erlösungsmotive sowie biblische Anspielungen ziehen sich durch seine Songs – oft gebrochen, manchmal ironisch, aber selten gleichgültig.

Dabei hatte White sich über die Jahre vom institutionellen Glauben distanziert und betont eine persönliche, spirituelle Haltung gegenüber einer Bindung an die Amtskirche.

Kultureller Grenzschutz

Daher wirkt seine Empörung über Trumps Meme weniger wie eine Pose als wie ein „kultureller Grenzschutz“: White verteidigt seine Vorstellung von Ernsthaftigkeit im Umgang mit Glauben. Seine Kritik richtet sich dabei explizit auch an evangelikale Milieus in den USA, die Trump seit Jahren unterstützen und deren Endzeit-Rhetorik White nun gegen sie selbst wendet.

Trump wies die Kritik nonchalant zurück und behauptete, seine Aktion sei missverstanden worden – das Bild zeige ihn angeblich als Arzt im Kontext des Roten Kreuzes.

Eine Erklärung, die White öffentlich als weiteren Beleg für ein Muster aus Lüge und Gegenlüge deutet.

Sakrales gegen Spektakel

Der Konflikt legt offen, wie sehr religiöse Sprache und Symbolik im amerikanischen Diskurs politisiert sind – und wie Künstler wie White, geprägt von genau dieser Tradition, sich dagegen positionieren.

Am Ende ist es diese Spannung, die Whites Intervention so bemerkenswert macht: Ein Musiker, der fast Priester geworden wäre, verteidigt die Grenze zwischen Sakralem und Spektakel – gerichtet an eine US-Öffentlichkeit, in der beides mittlerweile ununterscheidbar geworden scheint.