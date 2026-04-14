Jon Stewart rechnet mit Trump ab, weil er ein Jesus-Foto als Arztbild bezeichnet: „Wir erwarten bessere Lügen, Sir“

Jon Stewart hat sich Donald Trumps Kritik an Papst Leo XIV. vorgeknöpft – und dem nicht abreißenden Strom an Lügen des Präsidenten, darunter die Behauptung, ein KI-generiertes Bild, das ihn als Jesus zeigt, stelle ihn eigentlich als Arzt dar.

Der Late-Night-Host sezierte den Konflikt zwischen Trump und der katholischen Kirche. Stewart erklärte, Papst Leo XIV. habe zu Ostern „eine wunderschöne, mitfühlende Botschaft“ verkündet, die weltweit zu Frieden aufgerufen habe.

„Es geht mir nicht in den Kopf, dass irgendjemand auf der Welt bei der Friedensbotschaft des Papstes irgendein komisches Problem haben könnte“, sagte Stewart. Trump hatte natürlich genau das – er schrieb auf Truth Social, der Kirchenführer sei „schwach“ und ein „Verlierer“.

Stewart gegen Trump und den Papst

„Ich verliere langsam die Geduld mit diesem Präsidenten“, konterte Stewart. „Hören Sie, Präsident Trump – ich weiß, dass der Vatikan Ihre Politik kritisiert hat. Aber vergessen Sie nicht: Ihnen und der katholischen Kirche liegt historisch gesehen dieselbe Sache am Herzen – Sexskandale unter den Tisch zu kehren.“

Der Host erklärte, Trumps Kommentare hätten viele Christen aufgebracht – doch er versicherte den Zuschauern: „Bitte keine Sorge, es wird noch schlimmer.“ Stewart zeigte das KI-generierte Bild, das Trump gepostet hatte: Es zeigt ihn als Jesus Christus, der einen Mann heilt. Dieser Mann, wie Stewart anmerkte, sehe dem „The Daily Show“-Moderator nicht ganz unähnlich aus.

„Ich weiß, dass ich nicht mehr die Energie und den Schwung meiner MTV-Tage habe, aber ich dachte nicht, dass wir schon so weit sind“, witzelte Stewart. „Ich wusste nicht, dass mein Look bereits Aussätzigen-Niveau erreicht hat. Dem Bild nach zu urteilen war es eine Weile ziemlich knapp mit mir.“ Und er fügte hinzu: „Das dreht mir voll den Magen um.“

KI und Trumps Gewicht

Er ergänzte: „Ich mag es, wie begrenzt die Möglichkeiten der KI sind. Die KI sagt quasi: ‚Schau, ich kann dir das Feuerwerk geben, die Heilungskräfte, ich kann dich zu Jesus machen. Aber du wiegst, was du wiegst.’“

Als Trump von einem Reporter auf das inzwischen gelöschte Bild angesprochen wurde, behauptete der Präsident, er habe das Foto für eine Darstellung von sich als Arzt gehalten.

„Das soll Sie als Arzt zeigen? Warum stehen Sie nicht dazu, Sie aufgeblasener Windbeutel?“, polterte Stewart. „Ist es Ihnen überhaupt noch wichtig, uns anzulügen? Ist das vorbei? Hat diese Beziehung jeden Funken verloren? Ihre Lügen hatten früher echte Klasse: ‚Die fressen Katzen und Hunde.‘ ‚Venezuela hat die Wahl 2020 gestohlen.‘ Und jetzt das Beste, was Sie aufbieten können: ‚Ach, das war kein Jesus. Ich bin Arzt.‘ Finden Sie Ihre Mitte – und zwar schnell. Wir erwarten bessere Lügen, Sir.“

Hoffnung nach Orbáns Abwahl

Stewart schloss seinen Monolog mit einem Blick auf Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orbán per Wahl aus dem Amt gedrängt wurde. Der Host sagte, er hoffe, dieser Geist möge bald auch die USA erreichen.

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„Bitte, Gott, lass den Damm brechen“, sagte er. „Leute, das war ein wirklich beschissenes Jahr – wir alle waren den launischen Launen eines größenwahnsinnigen Mannes im Kindergemüt ausgeliefert. Und wir sind erschöpft. Die Präsidentschaft soll den Präsidenten altern lassen, nicht die Menschen. Aber ich sage Ihnen: Es gibt Hoffnung. Der Nimbus von Donald Trumps Unbesiegbarkeit wird langsam abgetragen – durch die Ereignisse in der Welt und durch die Fähigkeit seines Herzens, Flüssigkeit aus seinen Kapillaren zu pumpen.“