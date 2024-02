Tim Commerford hat bei Rage against the Machine wohl nichts zu vermelden

Anfang des Jahres kündigte Brad Wilk, der Drummer von Rage Against The Machine, in einem Instagram-Beitrag an, dass die Rockband nie wieder auf Tour gehen oder live spielen würde. Bisher haben sich die anderen drei Mitglieder nicht dazu geäußert.

Instagram-Beitrag von Brad Wilk

Tim Commerford zur Zukunft von Rage Against The Machine

In Tim Commerfords Fall lag dies allerdings nur daran, dass er dem Statement nichts hinzuzufügen hatte. „Ich weiß es nicht. Da mische ich mich nicht ein. Ich bin der Bassist. Ich warte nur darauf, dass mir jemand sagt, was ich tun soll. Brad hat gesagt, was er gesagt hat, aber er ist eine Stufe über mir. Er ist die Nummer drei. Ich bin der unterste Mann am Totempfahl. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Ich bin der Bassist. Die Bassisten sind immer die Letzten, die von so einer Scheiße erfahren“ sagt der Drummer in einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE auf die Frage, ob RATM tatsächlich Geschichte ist.

Somit schließt Commerford jedoch auch zukünftige Aktivitäten der Band nicht aus. „Wenn das Rage-Licht in den Wolken leuchtet, wie das Bat-Signal, das Batman sehen würde und wüsste, dass er irgendeinen Scheiß machen muss… so lebe ich es. Und das ist das beste Gefühl für mich.“

Im Moment haben Tim Commerford und seine RATM-Kollegen jedoch ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet. Der Drummer erzählte, dass Wilk gerade ein Baby bekommen hat, während sich Frontmann Zack de la Rocha immer noch von seiner Achillessehnenverletzung erholt, die er sich während der Reunion-Tour 2022 zugezogen hat.

Auch Commerford hat weiterhin mit gesundheitlichen Sorgen zu kämpfen. Bei ihm wurde im Jahr 2020 Prostatakrebs diagnostiziert, und obwohl seine Werte gut sind, bleibt er wachsam. „Wenn man Prostatakrebs hat, wird der PSA-Wert (Prostata-spezifisches Antigen) getestet. Im Moment habe ich einen Wert von Null. Aber ich werde alle drei Monate getestet. Vor dem nächsten Test werde ich sehr gestresst sein“, erklärt er.

Mit seinem aktuellen musikalischem Projekt 7D7D wird er auch weiterhin gemeinsam mit Drummer Mathias Wakrat und Gitarrist Jonny Polonsky Musik veröffentlichen.