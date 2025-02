Jack White: „Meine Show ist kein Marvel-Film oder eine Vegas-Residenz“

Jack White hat sich online dazu geäußert, welche Ansprüche er an ein Konzert hat. Und welche Erwartungen er mit Absicht nicht erfüllen wird.

Der ehemalige White-Stripes-Frontmann veröffentlichte im vergangenen August sein sechstes Soloalbum „No Name“. Damit befindet er sich derzeit mitten in einer Nordamerika-Tournee. Am Dienstag (11. Februar) wird der Musiker die erste von zwei Shows in Brooklyn spielen. Über die Auftrittslänge hat der Musiker im Vorhinein viel zu sagen.

Ist die Showdauer ein Kriterium für eine gute Show?

In einem Instagram-Post vom 8. Februar teilte Jack White seine Gedanken über den aktuellen Stand der Fan-Erwartungen in Bezug auf die Länge einer Setlist und Produktionswerte mit. „Ich habe während des ganzen Jahres dieses glorreichen elektrischen Tourens eine Menge Gerede darüber gehört, wie lang unsere Sets auf der Bühne ‚sein sollen‘“, schrieb er. „Als ob die Länge einer Show bestimmt, wie ‚gut‘ sie ist. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute gerne sagen: ‚So und so hat gestern Abend drei Stunden lang gespielt!‘ und am nächsten Tag damit prahlen. Hahaha. Ich lasse unsere Fans jetzt wissen, dass ich nicht die Absicht habe, euch in diesem Zusammenhang zu ‚beeindrucken‘. Die Beatles und die Ramones haben 30-minütige Sets gespielt. Und wenn ich könnte, würde ich das in diesem Teil meines Künstlerlebens auch tun. Das wäre eigentlich die Art von Show, die ich jetzt gerne aufführen würde.“

Ein halbstündiges Ramones-Konzert:

Er ging weiterhin darauf ein, dass sich einige Fans aufgrund der hohen Ticketpreise zu langen Shows „berechtigt“ fühlen würden. „Ich denke, ihr redet von einer Arena-Laserlicht-Show mit Pyro uns riesigen Bildschirmen mit vorgefertigten Videos. Dazu Sänger:innen, die über die Menge fliegen, T-Shirt-Kanonen usw. – Das ist nicht die Art von Show, die wir spielen.“

Ein Jack White-Konzert aus dem Jahr 2024:

„Es gibt keine Setlist. Und die Show ist kein Marvel-Film oder eine Vegas-Residenz. Es ist Rock and Roll und es ist ein lebender, atmender Organismus“, schloss er. „Wir sehen uns heute Abend in der Halle, Freunde. Ich liebe euch alle so sehr. Und danke euch, dass ihr zu diesen Shows kommt, in der Schlange steht und euer hart verdientes Geld bezahlt, damit’s weitergehen kann. Und die Crew und die Jungs in der Band lieben euch alle so sehr wie ich euch. Wir sind dankbar – danke.“

Der ganze Instagram-Beitrag von White:

Aber welche Songs spielt er nun?

Wer doch die Zahlen zur Setlist haben mag: Jack Whites jüngste Setlists waren in der Regel zwischen 20 und 25 Songs lang.

Neben Songs von „No Name“ beinhaltete die Setlist Songs aus seiner gesamten Karriere, einschließlich Tracks der The White Stripes und The Raconteurs.