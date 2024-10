Ex-Ozzy-Gitarrist Jake E. Lee von mehreren Schüssen getroffen

Der Gitarrist Jake E. Lee ist am Dienstag (15. Oktober) in eine Schießerei in Las Vegas geraten und von mehreren Schüssen getroffen worden. Das gab sein Management in einer Erklärung bekannt. „Lee ist bei vollem Bewusstsein und befindet sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Las Vegas in guter Verfassung. Es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt“, so das offizielle Statement.

Beim Gassigehen angeschossen

Zu den Hintergründen des Schusswechsels ist bisher nur wenig bekannt. Momentan gehen die Behörden davon aus, dass die Schießerei „völlig willkürlich“ gewesen sei. Sie hätte sich in den frühen Morgenstunden ereignet, als der Musiker mit seinem Hund spazieren gewesen sei. „Da der Vorfall von der Polizei untersucht wird, werden keine weiteren Kommentare abgegeben. Lee und seine Familie bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren“, schrieb das Management des aus West Virginia stammenden Gitarristen.

1983 stieg Jake E. Lee bei Ozzy Osbourne ein. Er ist auf zwei Studioalben des britischen Hard-Rock-Sängers zu hören: „Bark at the Moon“ und „The Ultimate Sin“. Danach verließ er die Ozzy-Osbourne-Band im Jahr 1987. Später gründete er die Gruppe Badlands mit Ray Gillen sowie Red Dragon Cartel, mit der er bis zuletzt aktiv war.

Jake E. Lee war gesundheitlich angeschlagen

Erst kürzlich wurden Details zur Jake E. Lees Gesundheit bekannt. Im „Tone-Talk“-Podcast berichtete er Anfang Oktober über Probleme mit seinen Händen. Es habe sich herausgestellt, dass er keinen Knorpel mehr in seiner rechten Hand habe, so der 67-Jährige. „Es geht jetzt um Schmerzmanagement“, sagte der Musiker und berichtete über Kortisonspritzen, die er in sein Handgelenk injiziert bekomme. „Es tut nicht mehr so sehr weh. Ich habe das Gefühl, dass alles besser wird, also werde ich mich nicht operieren lassen“, sagte Lee kurz vor der Schießerei in Las Vegas.