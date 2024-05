Anfang 2020 gab Ozzy Osbourne bekannt, dass er mit der Parkinson-Krankheit kämpft und sich deshalb einer Stammzellentherapie unterziehen muss.

Nun hat der Sänger darüber gesprochen, wie es ihm derzeit damit geht. In einer neuen Folge seiner SiriusXM-Sendung „Ozzy Speaks“ mit Co-Moderator Billy Morrison sprach Ozzy über die intensiven Behandlungen, die zur Zeit sein Leben bestimmen.

„Ich komme gerade vom Arzt zurück, nachdem er mir einige Stammzellen eingesetzt hat“, sagte er, als er zu seinem Gesundheitszustand befragt wurde. „Die Sache ist die, dass man sie bekommt und sich stets danach sagt: ‚Ich fühle mich nicht so gut‘,“ so der 75-Jährige über die Therapie. „Aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich sie nicht hätte.“

Osbourne weiter: „Dieses Zeug, das ich habe, ist wie eine verdammte Superstammzelle, weißt du? Sie haben mir heute Morgen drei Flaschen eingeflößt. Ich hatte eine vor etwa drei Monaten und dies war eine Nachuntersuchung, und ich muss in etwa sechs Monaten wieder hin.“

Ozzy Osbourne schwieg lange über seine Krankheit

Seit 2020 unterzieht sich der einstige Frontmann von Black Sabbath der Stammzellentherapie, die laut Tochter Kelly Osbourne auch sofort zu einer Verbesserung seiner Gesundheit beitrug. Seit 2003 weiß der Sänger, dass er an einer genetisch seltenen Form von Parkinson erkrankt ist. Er selbst habe am liebsten nicht über die Krankheit sprechen wollen, so Osbourne vor Jahren zum „Observer“. Der Grund: Parkinson fühle sich, als würde man „in Bleistiefeln herumlaufen“. Für einen Rockstar schwer zu ertragen. Seine Gesangskunst wurde allerdings von der Krankheit nicht beeinträchtigt.

An anderer Stelle in „Ozzy Speaks“ sagte der auch als Solo-Musiker nach wie vor erfolgreiche Brite, dass seine ganze Hoffnung darauf ruht, noch einmal auftreten zu können. Vielleicht ist es ja in einigen Monaten soweit, wenn Osbourne (solo, ohne Black Sabbath) in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wird.