Ozzy Osbourne „nicht ganz clean“: Sänger sehnt sich nach harten Drogen

Ozzy Osbourne sorgt mit einem aktuellen Interview für Sorge bei Fans. Die Heavy-Metal-Legende, die viele Jahre (beziehungsweise Jahrzehnte) gegen eine Drogensucht gekämpft hatte, gibt zu, den Drogen immer noch nicht ganz abgeschworen zu haben – und durchaus verleitet zu sein, mal wieder harte Drogen zu nehmen.

„Ich bin glücklicher, aber ich bin nicht völlig clean. Von Zeit zu Zeit nehme ich ein bisschen Marihuana“, erzählt der 75-Jährige im „Madhouse Chronicles Podcast“. Als Motivationsgrund, keine harten Drogen mehr zu nehmen, nennt er seine Ehefrau Sharon. Diese würde ihm andauernd „in den Arsch treten“ und ihm „das Leben so schwer machen“, wenn er wieder zu härteren Drogen greifen würde.

Ozzy Osbourne über Sharons Strenge und Ketamin

Ozzy Osbourne berichtet in dem Podcast auch von einer Operation, nach der ihm Ketamin verschrieben wurde – was seinen Drogen-Appetit wohl wieder zum Leben erweckte: „Vor kurzem war ich bei einem Arzt und bekam Ketamin. Er hat mir eine winzige Menge verabreicht, aber das hat gereicht, um das Ganze auszulösen. Das Ding kam zurück und hat mein Gehirn belastet.“

Osbourne gibt Ratschlag

Ozzy Osbourne gesteht auch ein, nicht mehr zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen – meint aber, dass die Organisation ihm sehr geholfen habe. An alle, die mit ihrer Drogensucht kämpfen, hat er einen Ratschlag: „Es gibt jede Menge Hilfe.“

Ehrung in der Rock and Roll Hall of Fame

Ozzy Osbourne wird am 19. Oktober die Zeremonie leiten, die ihn in die Ruhmeshalle einführt. Bei der Veranstaltung im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland im Bundesstaat Ohio wird dem Solo-Werk des Black-Sabbath-Sängers vollumfänglich Tribut gezollt.

Wie gewohnt wird es auch mehrere Live-Darbietungen seiner Songs geben. Diese kommen von Sängern wie Billy Idol, Maynard James Keenan von der Band Tool sowie Jelly Roll. Zudem ist unter anderem Bassist Rob Trujillo dabei, der vor seinem Einstieg bei Metallica für Ozzy spielte. An der Gitarre hört man Zakk Wylde, der unter anderem bei Pantera spielte, Eddie Van Halens Sohn Wolfgang Van Halen, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers sowie Steve Stevens. Außerdem wird Produzent Andrew Watt mit von der Partie sein.