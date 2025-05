„Trink aus! Wir müssen gehen“ – Toten Hosen planen große Deutschlandtour

17 Konzerte in drei Ländern bestätigt

Die Toten Hosen haben eine neue Tour für das Jahr 2026 angekündigt. Unter dem emotional aufgeladenen Titel „Trink aus! Wir müssen gehen“ will die Düsseldorfer Punkrock-Institution erneut auf große Reise gehen. In einem am Sonntagabend auf Instagram veröffentlichten Video sprach Frontmann Campino über die kommende Konzertreihe. Insgesamt sind 17 Shows geplant – ein Großteil davon in Deutschland. Der Tourstart erfolgt am 8. Juni 2026 in Esch an der Alzette (Luxemburg), das große Finale am 12. September 2026 in Wien.

Städte und Vorverkaufsstart

Mit dabei sind unter anderem Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Bremen, Hannover, Dresden, Freiburg und Stuttgart. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 14. Mai 2025 um 18:00 Uhr. Der Ansturm dürfte gewaltig ausfallen, da viele Fans die Tour als potenzielles Abschiedskapitel interpretieren.

Abschiedstournee? Tourtitel lässt Raum für Spekulationen

Emotionale Fanreaktionen

Der nachdenkliche Ton des Ankündigungsvideos sowie der Titel der Tour sorgen bei vielen Fans für Besorgnis. In den Kommentaren auf Instagram und X (ehemals Twitter) spekulieren zahlreiche User über ein mögliches Ende der Band. Der Satz „Wir müssen gehen“ wird dabei als Hinweis auf einen finalen Abschied gedeutet. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

Europa-Tournee 2025 als Auftakt

Internationale Stationen vorab

Bevor 2026 die große Deutschlandtour beginnt, gehen die Hosen im Sommer 2025 auf eine Europa-Tournee. Auf dem Spielplan stehen unter anderem Konzerte in London, Paris, Amsterdam, Stockholm, Warschau und Brüssel. Diese Mini-Tour soll offenbar den Weg bereiten – vielleicht auch, um noch einmal internationale Bühnen zu erobern, bevor der Vorhang endgültig fällt?

Die Toten Hosen

Politisch, laut und generationsübergreifend

Seit über vier Jahrzehnten stehen die Toten Hosen für Punkrock, Haltung und Bodenständigkeit. Als Sprachrohr gegen Rechts, als Stadionrocker oder als Nachdenkliche im Alter – sie bleiben eine der prägendsten Rockbands im deutschsprachigen Raum.