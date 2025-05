Für nur 19,90 Euro zum Konzert der Toten Hosen – so geht’s!

Die Toten Hosen haben ihren Abschied angekündigt. Zumindest sprechen Campino und Kollegen von einer Zielgeraden für 2026 und einer „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour. Die umfasst im kommenden Jahr 18 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Interessant für viele Fans, die sonst nur selten auf ein Konzert gehen können, weil die Preise so teuer sind: Die Toten Hosen bieten ein Sozialticket an. Das kostet 19,90 Euro (25,00 CHF in der Schweiz).

Bedeutet: Viele Anhänger:innen der Toten Hosen können zum absoluten Spar-Preis zu den Konzerten der Band. Allerdings muss dafür auch ein Nachweis erbracht werden.

Wer kann ein Sozialticket für die Konzerte der Toten Hosen bekommen?

Auf der Website der Toten Hosen heißt es zum Sozialticket:

„Ein Sozialticket kann von jeder*jedem bestellt werden, die*der zum Zeitpunkt des Ticketkaufs im Besitz eines entsprechenden Leistungsnachweises ist. Da leider keine einheitlichen Vorgaben existieren, sind die Grundlagen für jedes Konzert unterschiedlich. (…) Als Veranstalter können und wollen wir nicht selbst festlegen, ab wann ein Einkommen als „gering“ gilt und wie sich das datenschutzfreundlich prüfen lässt. Daher richten wir uns ausschließlich nach den amtlichen Einstufungen von Politik und Verwaltung der jeweiligen Kommunen oder Länder. Uns ist bewusst, dass die Regelung nicht perfekt ist, sehen darin aber einen wichtigen ersten Schritt.“

Für den Einlass benötigt man dann das Ticket, einen zu diesem Zeitpunkt gültigen Leistungsnachweis für Sozialleistungen und den Personalausweis. Für die Bestellung wird ein Scan des Leistungsnachweises gebraucht. Das Ticket ist dann an den Namen des Käufers gebunden.

Man kann bis zu vier Sozialtickets auf einmal bestellen, es gibt sie aber nur im Shop der Toten Hosen. Für jede Person braucht es jeweils einen gültigen Leistungsnachweis – „es sei denn, mehrere berechtigte Personen wohnen im gleichen Haushalt und sind auf demselben Nachweisdokument vermerkt. In diesem Fall genügt ein gemeinsamer Beleg für alle.“

Das Sozialticket kann im Shop der Band mit Kreditkarte, Vorkasse/Überweisung, SEPA-Lastschrift, Google Pay oder Apple Pay bezahlt werden.

Die Toten Hosen live 2026 – Termine

08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal

13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen

20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund

27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park

03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin

18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION

25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz

14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide

15.08.26 DE-Hannover – Messe

22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee

27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 DE-Dresden – Rinne

05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide

12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion

Der Vorverkauf startet am 14.05.25 um 18 Uhr.