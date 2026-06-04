James Comey im Interview: „Justiz darf keine politische Kraft sein“

Was immer man von James Comey hält – eines lässt sich kaum bestreiten: Kein nicht gewählter Amtsträger war in diesem Jahrhundert so oft im Zentrum hochbrisanter Washingtoner Kontroversen, mit so weitreichenden Folgen für das Land.

Als stellvertretender Justizminister unter George W. Bush legte sich Comey mit Dick Cheney und ranghohen Mitarbeitern des Weißen Hauses an – über die Grenzen anlassloser Abhöraktionen und geheimer Folterpraktiken.

Im Jahr 2016, als FBI-Direktor, brachte Comey die Demokraten gegen sich auf, als er im Alleingang eine Pressekonferenz einberief und erklärte, Hillary Clinton – damals die demokratische Präsidentschaftskandidatin – habe mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gesetz gebrochen, indem sie auf privaten E-Mail-Servern über vertrauliche Dienstangelegenheiten kommuniziert habe, auch wenn keine Anklage erhoben werde. Wenige Monate später, kurz vor der Wahl, trat er erneut ans Podium und verkündete, das FBI habe weitere E-Mails gefunden und nehme die Ermittlungen gegen Clinton wieder auf – ein Schritt, der Donald Trump möglicherweise ins Weiße Haus gebracht hat.

Anklage, Entlassung, Rache

Als Comey sich weigerte, Trump die Treue zu schwören und die Ermittlungen zur russischen Wahleinmischung einzustellen, feuerte Trump ihn. Das löste eine lang anhaltende öffentliche Fehde aus, die Comey in Trumps zweiter Amtszeit zur Nummer eins auf der Racheabschussliste gemacht hat. Im vergangenen September erhob Trumps Justizministerium Anklage gegen Comey wegen Meineids vor dem Kongress – er soll gelogen haben, ob er Leaks im Zusammenhang mit der Russland-Untersuchung autorisiert habe. Ein Bundesgericht warf die Anklage prompt aus. Im April dann beschuldigte die Regierung Comey, dem Präsidenten mit dem Tod gedroht zu haben, weil er ein Foto von bedrohlich arrangierten Muscheln gepostet hatte, die die Ziffernfolge „8647“ bildeten – im Sinne von „Trump loswerden“. (Diese jüngste Anklageschrift hat ungefähr so viel Aussicht, einen einzigen Verhandlungstag zu überstehen, wie ich, Oberster Richter zu werden.)

All das geschieht in einem Moment, in dem Comey versucht, das politische Leben hinter sich zu lassen. Seit 2023 verfolgt er eine neue Karriere als produktiver Autor von Justizthrillerromanen – in der Tradition von Scott Turow. Sein neuester Roman „Red Verdict“ ist bereits der vierte mit der fiktiven Staatsanwältin Nora Carleton, die zufälligerweise in derselben Bundesanwaltschaft in Manhattan arbeitet, die Comey einst leitete. (Dort war auch seine Tochter Maurene als leitende Staatsanwältin tätig, bis Trump auch sie feuerte; sie klagt inzwischen gegen die Regierung.) Comeys Romane sind erstaunlich packend, vor allem weil die fiktiven Figuren wie eine dünne Tarnschicht über seiner gelebten Wirklichkeit wirken. Vielleicht findet das Justizministerium ja noch einen Weg, ihn dafür anzuklagen.

Comey und ich hatten uns eigentlich für den ersten Mai verabredet, doch er verschob das Interview in letzter Minute, nachdem er erfahren hatte, dass er wegen des Muschelfotos erneut angeklagt werden sollte. Es überraschte mich ein wenig, als er nur wenige Wochen später einen neuen Termin vorschlug – mit der Auflage, dass er über die Details seines aktuellen Falls nicht sprechen könne. Wir saßen draußen im Old Angler’s Inn, einem historischen Landgasthof direkt jenseits des Potomac, unweit seines Hauses in Virginia.

Erster Eindruck: Entspannt, ohne Entourage

Es war das erste Mal, dass ich Comey persönlich traf. Im Laufe der Jahre hatte ich ihn mal als verdeckten Clinton-Hasser, mal als überzeugten Never-Trumper beschrieben gehört, und ich kenne genug Anwälte und Journalisten, die in ihm einen Taktiker und Aufmerksamkeitssüchtigen sehen. In unserem 90-minütigen Gespräch zeigte er sich von alledem nicht. Ohne Begleitung, entspannt in Poloshirt und Sonnenbrille, wirkte er wie jemand, der mit Selbstzweifeln umgehen kann und leicht lacht. Keine Spur von Ausweichen. Ich hatte das Bild eines echten Überzeugungstäters im Staatsdienst vor mir – jemand, der seine Pflicht als jenseits der Politik verstand, sich aber trotzdem in eine Reihe von Positionen manövriert hatte, in denen das Ignorieren politischer Realitäten kein Charaktermerkmal war, sondern schlicht eine Fehlfunktion. Es fehlte Comey nicht an politischem Gespür für die höchsten Regierungsebenen; es war eher sein Selbstbild, das ihn zwang, die Signale zu überhören. Wir sprachen über Trump, Gerechtigkeit, Literatur und Reue.

Sie haben Ihr Leben dem Strafverfolgungswesen gewidmet – und wachen dann im vergangenen September auf und sind selbst angeklagt. Schildern Sie mir, wie sich das anfühlt.

Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war desorientierend. Wahrscheinlich weniger … wie soll ich das formulieren? Wahrscheinlich weniger aufwühlend für mich, denn ich kenne das System. Ich weiß, wie Gerichtssäle funktionieren. Ich weiß, wie Verfahren ablaufen. Ich kenne die Gerichte. Aber vielleicht hat mich das auf eine andere Art noch mehr desorientiert – am falschen Tisch zu sitzen. Als ich dort mit meinen Anwälten saß, hatte ich wirklich das Gefühl räumlicher Desorientierung. Ich sitze am falschen Tisch. Mein Team müsste da drüben sein. Das meine ich mit Desorientierung. Ich hatte ein wenig Zeit. Es kam nicht völlig überraschend, weil ich in den Medien gehört hatte, dass sie auf mich losgehen würden. Aber ja, das war meine erste Reaktion. Desorientierung – aber nicht so erschüttert wie jemand, der das System nicht kennt.

Hatten Sie das Gefühl, dass sie Ihre Karriere oder Ihre Freiheit tatsächlich gefährden könnten?

Nein. Nicht einen Moment lang. Letztlich, weil ich im Grunde wusste, dass ich unschuldig bin. Die Frage für mich und mein Team war: Auf welcher Grundlage wird das vor einem Prozess eingestellt? Mir war es wichtig, dass es als Verfolgung aus Rache eingestellt wird – zum Wohle anderer. Es ist nur schade, dass es aus anderen Gründen eingestellt wurde, denn ich hielt es für wichtig festzustellen, dass ein Präsident das nicht tun darf – dass man jemanden nicht verfolgen kann, weil er den Mund aufgemacht und Haltung gezeigt hat. Dazu sind wir nicht gekommen. Ich hatte vollstes Vertrauen in das Ergebnis.

Muscheln und Meineid

Jetzt gibt es diese neue Anklage. Ich nenne sie inzwischen „Jim sieht Muscheln am Meeresstrande“.

Ja, sagen Sie das fünfmal schnell hintereinander.

Ich bin kein Experte wie Sie, aber ich glaube, so eine Anklageschrift habe ich noch nie gesehen. Da ist nichts drin.

Ja, ich muss vorsichtig sein, weil ich meinen Anwälten versprochen habe, nicht darüber zu reden, und ich denke, es ist wichtig, dass ich die Gerichtsregeln einhalte und nicht darüber spreche. Aber ich habe immer damit gerechnet, und ich gehe davon aus, dass es so weitergeht. Wenn nicht das, dann kommt etwas anderes, denn Donald Trump hat seinen persönlichen Anwälten, die jetzt das Justizministerium führen, unmissverständlich klargemacht, dass er das so will. Es hat mich also nicht überrascht, und es wird noch etwas kommen.

Müssen Sie die Anwaltskosten selbst tragen, oder tun Ihre Anwälte Ihnen einen Gefallen?

Die Leute stellen sich freiwillig zur Verfügung, aber ich muss bezahlen. Es kostet mich Geld, und ich glaube, Trump will, dass dieser Prozess selbst schon ein Teil der Strafe ist. Im Vergleich zu vielen Menschen, die einfach im Staatsdienst gearbeitet haben, bin ich privilegiert – ich habe Geld verdient und gespart. Aber im Wesentlichen bringen sie ihre Zeit ein.

Bereuen Sie es, das Foto der Muscheln gemacht zu haben?

Das beantworte ich nicht.

Politisiertes Justizministerium

Der amtierende Justizminister Todd Blanche erklärte nach dieser Anklage öffentlich: „Es gibt mehr. Es gibt weitere Beweise.“ Das wirkte besonders heimtückisch. Als Staatsanwalt darf man doch eigentlich nicht andeuten, man habe mehr Beweise gegen jemanden, wenn man die Gelegenheit hatte, alle Beweise vorzulegen – und es keinen nationalen Sicherheitsgrund gibt, das nicht zu tun. Hat Sie das besonders gestört?

Ja. Das Meiste, was ich dazu sagen kann, ist: Es ist wichtig, dass alle Beteiligten den Gerichtsprozess respektieren und die lokalen Regeln einhalten, über Beweise oder rechtliche Argumente außerhalb des Gerichtssaals nicht zu sprechen. Ich werde das tun. Ich finde, die Regierung sollte das ebenfalls tun.

Was ist das eigentliche Ziel all dessen? Sie ins Gefängnis zu bringen kann es nicht sein, denn niemand, der diese Anklageschrift eingereicht hat, konnte ernsthaft glauben, damit Erfolg zu haben. Was steckt dahinter?

Ich weiß es nicht mit Sicherheit, weil ich dafür versuchen müsste, mich in Donald Trumps Kopf zu versetzen. Aber ich glaube, sein Umgang mit mir und mit vielen anderen – John Brennan, Jim Clapper, Adam Schiff, Letitia James – folgt dem Muster: Ich muss mich mit Menschen rächen, die in seiner Weltsicht hinter ihm her waren, ihn kritisiert oder gegen ihn ermittelt haben. Und ich muss anderen eine Botschaft schicken: Wer es wagt, mir in die Quere zu kommen, wird einen hohen Preis zahlen.

Wenn Sie ein Staatsanwalt wären, dem aufgetragen würde, so einen Fall im Auftrag des Präsidenten zu führen – was hätten Sie getan? Sie kennen diese Situation.

Eine der bedeutendsten Reden in der Geschichte des Justizministeriums hielt Robert Jackson, damals Justizminister und später Richter am Supreme Court sowie Chefankläger in den Nürnberger Prozessen. Im Jahr 1940, als der Krieg nahte, versammelte er alle Bundesstaatsanwälte im Justizministerium, in der Great Hall, und hielt diese bemerkenswerte Rede über die Rolle eines Bundesstaatsanwalts – weil er sich Sorgen um diese Menschen machte. Er sagte sinngemäß: „Staatsanwälte können die nützlichste Kraft in der Gesellschaft sein, und sie können eine der gefährlichsten sein. Was das eine vom anderen unterscheidet, ist, ob man sich eine Person vornimmt, anstatt ein Verbrechen zu untersuchen. Tut das nie. Trefft nie Entscheidungen aus parteipolitischen Gründen.“

Diese Rede schlummerte lange im institutionellen Gedächtnis des Justizministeriums. 1988 zitierte Antonin Scalia sie in einem abweichenden Votum zu einem Fall, der das Sonderermittlerstatut betraf, und seitdem spricht alle Welt darüber. Ich kann mich erinnern, dass ich als Bundesstaatsanwalt in New York Ende der Achtziger davon hörte. Die Rede war 48 Jahre alt, aber seit den späten Achtzigern ist die Jackson-Rede die – ich suche nach dem richtigen Wort – die Lebensader des Justizministeriums, für Republikaner wie Demokraten. Ich würde hoffen, dass ich mich, wenn ein Präsident, dem ich diene, von mir verlangte, jemanden auf diese Weise zu verfolgen, an diese Rede erinnern und entweder Nein sagen und gefeuert werden würde, oder Nein sagen und zurücktreten – oder vielleicht Nein sagen und den Präsidenten davon überzeugen, dass er so nicht handeln sollte.

Das ist wie Harrison Ford in dieser großartigen Szene aus „The Fugitive“, wo er am Rand des Abgrunds steht und ruft: „Ich bin unschuldig!“ Und Tommy Lee Jones sagt: „Interessiert mich nicht!“

Und dann springt er runter.

Jackson-Rede und Watergate

Es scheint, als interessiere das die Leute dort nicht.

Ja. Ich weiß nicht, wer „die Leute“ sind. Da gibt es sicher alle möglichen Haltungen, aber ja – es sieht nicht so aus, als würde die Führung des Justizministeriums Robert Jacksons Worte leben. Sie haben den Faden verloren, und das ist aus vielen Gründen wirklich schlimm. Wichtig ist auch, dass selbst ich nicht abstumpfe. Das ist eine echte Gefahr, oder? „Ach, schon wieder eine Anklage.“ Wir alle müssen uns dagegen wehren, abstumpfen zu lassen, und es wird für die nächste Regierung entscheidend sein, das zu reparieren. Das hat der Justizminister nach Watergate getan.

Das wird schwer.

Ich glaube nicht, dass es so schwer sein wird, wie die Leute denken. Ich meine, es gibt eine Gefahr. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die Menschen werden zurückströmen.

Vorausgesetzt, die Leute wollen es reparieren. Denn es besteht immer die Gefahr, gerade in unserer Zeit, dass der Weg nach unten zur neuen Normalität wird – dass jede Partei die Chance nutzen will, die andere zu quälen und zu verfolgen.

Ja, dieses Risiko eines Wettlaufs nach unten besteht. Ich glaube es hier trotzdem nicht, weil wir das schon einmal überwunden haben – und diese Ära ähnelt in vielerlei Hinsicht der Situation vor 50 Jahren. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die verstehen, wie unmoralisch und dumm es ist, das Justizministerium als Parteiinstrument zu betreiben – weil das Blatt sich unweigerlich wenden wird. Jeder versteht, warum unsere Justitia-Statuen verbundene Augen haben: Es funktioniert einfach nicht, wenn man auf Parteizugehörigkeit, Hautfarbe, Herkunft oder Reichtum schielt. Diese beiden Überlegungen zusammen geben mir die Zuversicht, dass wir keinen weiteren Wettlauf nach unten erleben werden.

Um fair zu sein: Ihre Kritiker und die Kritiker früherer Regierungen könnten sagen: „Warum ist das hier politisch motivierter als die Russland-Ermittlung?“ Dazu kommt, dass vieles im Steele-Dossier sich als falsch herausgestellt hat. Haben politisch motivierte Ermittlungen nicht auch unter anderen Regierungen begonnen?

Fehler wurden definitiv gemacht, Menschen haben Dinge getan, die sie nicht hätten tun sollen. Aber die Hintergründe wurden untersucht, und wer es verstehen will, kann erkennen, dass das nicht das Justizministerium oder das FBI ist, das als politische Kraft auf ein politisches Ziel hinarbeitet. Wir haben es geschafft, beide Enden des politischen Spektrums zu verärgern, indem wir versucht haben, das Richtige auf die richtige Weise zu tun. Ich verstehe, warum die Leute das sagen, aber es setzt voraus, dass sie die Berichte des Generalinspekteurs und ähnliche Dokumente nicht gelesen haben.

Wiedererkennung und Familienopfer

Sprechen Sie Menschen auf der Straße an und zeigen Unterstützung – oder Ärger?

Ja, weil ich eine Giraffe bin, werde ich erkannt.

Sie sind groß.

Ja, es ist lächerlich. Hasser kommen nicht auf mich zu, also weiß ich nicht, wie viele es da draußen gibt. Die Menschen, die mich ansprechen, sind sehr unterstützend.

Sie haben sich mit Leuten in der Bush-Regierung angelegt, weil Sie der Meinung waren, bestimmte Praktiken seien rechtlich nicht zu rechtfertigen. Hätten Sie so etwas unter dieser Regierung für möglich gehalten?

Nein, denn was mich an George W. Bush und Obama – den beiden anderen Präsidenten, die ich aus der Nähe erlebt habe – beeindruckt hat, ist, dass sie Institutionalisten waren. Vielleicht haben sie mir etwas verheimlicht, aber George W. Bush wollte, sobald ich die Gelegenheit hatte, allein mit ihm zu sprechen, und Bob Mueller die Gelegenheit hatte, allein mit ihm zu sprechen, wissen, was die richtige Antwort ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Justizministerium auf dieselbe Weise eingesetzt worden wäre.

Das hat auch Ihre Familie getroffen. Ihre Tochter Maurene wurde gefeuert, Ihr Schwiegersohn trat nach der ersten Anklage als Bundesstaatsanwalt zurück. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der schwersten Teile dieser ganzen Erfahrung ist.

Ja, als Elternteil sagt man sich: „Sagt über mich, was ihr wollt, aber meine Kinder? Wirklich?“ Das war schmerzhaft – zu sehen, wie Maurene gefeuert wurde, weil sie die schlechte Wahl hatte, mich als Vater zu wählen, und wie mein Schwiegersohn eine Karriere aufgeben musste, die er liebte. Ja, das tut weh.

Kann man den Präsidenten wegen Belästigung verklagen?

Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass Kommissionen eingerichtet werden sollen, um Menschen zu entschädigen, die von der Biden-Regierung ins Visier genommen wurden. Vielleicht gibt es also eine weitere Kommission, die Geld verteilt.

Das FBI unter Druck

Ich nehme an, Sie sprechen mit Menschen, die noch bei der Behörde sind oder Einblick haben. Was spürt man dort?

Mein starker Eindruck aus diesen Gesprächen ist, dass die Organisation sich unter Belagerung fühlt – unterbesetzt, unter enormem Druck, und dass die Leute versuchen, sich durchzuhalten. Sie zählen die Tage und hoffen, nicht gefeuert zu werden oder kündigen zu müssen, und das Ende dieser Regierung noch zu erleben.

Kennen Sie Kash Patel?

Nein.

Nie getroffen?

Nie.

Wie beurteilen Sie seine Amtsführung als Direktor?

Ein Teil dessen, was ich gespürt habe – und ich weiß, dass Bob Mueller das als Direktor genauso sah –, ist: Man ist immer im Dienst. Buchstäblich, man hat keinen Urlaub – man ist immer im Dienst in dem Sinne, dass man etwas repräsentiert und ständig beobachtet wird. Die Art, wie man sich trägt, wie man sich kleidet, wohin man geht, mit wem man spricht – all das gehört dazu, Direktor des FBI zu sein. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist das Ansehen der Behörde außerordentlich. Man fühlt eine Verpflichtung, das zu schützen. Und wenn diese Berichte stimmen – nun ja.

Es scheint, als würde eine Generation von Amerikanern an etwas erinnert, das wir in den Siebzigern gelernt haben: dass Institutionen wie das FBI zu finsteren Kräften werden und Amerikanern schaden oder Rechte verletzen können, wenn sie missbraucht werden.

Ja, und es ist schade, dass uns die Umstände alle paar Generationen zwingen, das wieder anzusehen. Aber es ist unerlässlich. Als ich Direktor war, sagten mir die Leute oft: „Sie wirken so sympathisch. Ich vertraue Ihnen.“ Und ich antwortete: „Sie sollten mir nicht vertrauen. Sie sollten fragen: ‚Wie werden Sie kontrolliert?’“ Ein paar Monate nach meinem Amtsantritt rief ich Bob Mueller an, wir redeten darüber, wie es läuft, und ich sagte: „Weißt du, was mich am meisten trifft? Wie viel Handlungsspielraum ich habe – fast niemand weiß, was ich tue.“ Und er sagte: „Ja, no shit. Deshalb ist es so wichtig, dass die richtigen Leute diese Rolle ausfüllen.“

Reden wir über „Red Verdict“, Ihren vierten Nora-Carleton-Roman. War Schreiben immer ein Ziel von Ihnen? Hatten Sie irgendwann im Hinterkopf, dass Sie sich eines Tages hinsetzen und Romane schreiben würden?

Ich hätte nie gedacht, dass ich Belletristik schreiben würde. Nach meinem ersten Buch „A Higher Loyalty“, das 2018 erschien, schrieb ich „Saving Justice“, das im Januar 2021 herauskam – beides erzählerisch geprägte Sachbücher. Dann fingen meine Agenten und Lektoren an zu sagen: „Haben Sie schon mal über Belletristik nachgedacht? Sie erzählen gut, schreiben gute Dialoge, haben ein Auge fürs Detail.“ Ich sagte nein. Und die Wahrheit ist – das ist eine dumme Sache –, meine erste Reaktion war, das sei irgendwie unter meiner Würde: „Komm schon, ich bin ein ernsthafter Mensch. Ich schreibe keine Krimis.“ Was eine ziemlich arrogante Einstellung war und falsch.

Fiktion, Familie, Selbstzweifel

Es ist ein gewagter Schritt für jeden männlichen Autor, erst recht für einen Debütanten, eine weibliche Hauptfigur zu schreiben.

Ja, ich glaube, man kann sagen, ich hatte einen von Frauen geprägten Haushalt – mehr Mädchen als Jungs. Und ich wusste, dass meine erste Leserin meine Frau war, die mir sagte: „Hier fehlt etwas, da fehlt etwas.“ Dann lasen meine fünf Kinder alles, bevor ich es an meinen Freundeskreis weitergab, und ich wusste, sie würden es mir sagen. Das Schöne an meiner Familie ist: Wenn sie sagen, es ist großartig, weiß ich, dass sie nicht lügen.

Manche könnten sagen, Sie schreiben überraschend progressive Bücher. Sie haben eine lesbische Protagonistin und viele Figuren aus Minderheiten.

Ich bin viel cooler, als ich aussehe. Ich habe viel über die Wege sexueller Identität von meinen eigenen Kindern gelernt.

Da dies der ROLLING STONE ist, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass Sie eine Zeile aus „Empire Burlesque“, dem Bob-Dylan-Album, zitiert haben: „What looks large from a distance, close up ain’t never that big.“

Ja, eine meiner Lieblingszeilen.

„Empire Burlesque“ kennt nur, wer wirklich ein Dylan-Fan ist.

Ich kenne Bob Dylans Werk eigentlich nicht besonders gut, aber vor Jahren bin ich irgendwo auf diese Zeile gestoßen und habe sie nicht vergessen. Die hat sich festgesetzt.

Es gibt noch ein anderes Zitat im Buch, das mich wirklich aufhorchen ließ: „Als Anwalt auf beiden Seiten muss man anerkennen, dass man falschliegen könnte, Fehler oder Fehlurteile begehen könnte, dass man für Ungerechtigkeit blind sein könnte, bedingt durch die eigenen Vorurteile. Aber viele Menschen können die kognitive Dissonanz, die das erzeugt, nicht aushalten. Also unterdrücken sie sie unter einer Schicht absoluter moralischer Gewissheit.“ Das ist genau das, was viele Ihrer Kritiker über Sie sagen würden, oder? Wenn es einen hartnäckigen Vorwurf in Profilen und unter Ihren Kritikern gibt, dann ist es der, dass Sie glauben, Ihr Gespür für Recht und Unrecht sei schärfer und wesentlicher als das anderer.

Ja. Und ich zucke die Schultern. Man sieht es nicht auf dem Band. Ich habe das viele Male gehört. Ich kann nichts dagegen tun. Was soll ich tun? Jeder, der eng mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass das nicht stimmt – dass ich wirklich hart daran arbeite, zu zweifeln, und ich glaube und habe Menschen seit Langem gelehrt, dass Zweifel keine Schwäche ist. Zweifel ist Weisheit. Ich habe das eine Million Mal gehört, dass ich selbstgerecht bin, und was soll ich tun? Nichts.

Clinton, Weiner-Laptop, Reue

Lassen Sie mich kurz in die Vergangenheit zurückgehen. In Ihren ersten Memoiren haben Sie die Clinton-Affäre noch einmal aufgerollt und sind zu dem Schluss gekommen, unter schwierigen Umständen das Richtige getan zu haben. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Glauben Sie angesichts der Entwicklung des Landes noch immer, dass die Pressekonferenz und Ihr Umgang mit der Clinton-Sache die richtige Entscheidung war?

Ja. Und die Leute stellen mir ständig Zeitreisefragen. Ich sage dann oft: „Also, wenn ich zurückgehen darf, was weiß ich dann?“ Das sage ich ironisch, weil es mir nicht hilft. Mit dem Wissen von damals waren es im Großen und Ganzen immer noch die richtigen Entscheidungen. Die einzige, über die ich manchmal nachdenke: Hätte ich am 28. Oktober die Sache einfach der Justizministerin übergeben sollen? Hätte ich ihr einfach ein Memo schreiben sollen mit dem Inhalt: „Das können wir nicht verheimlichen. Wir haben den ganzen Sommer damit verbracht – Sie eingeschlossen, Frau Justizministerin – vor dem Kongress auszusagen, dass unsere Ermittlung abgeschlossen ist. Jetzt wissen wir, dass das nicht stimmt – auf eine Weise, die nach Aussage der Ermittler das Ergebnis ändern könnte. Das lässt sich nicht verschweigen, also müssen Sie sprechen und den Kongress informieren.“ Sie erinnern sich: Ich habe versucht, es an [Loretta Lynch] zu übergeben, indem mein Stabschef ihren Stabschef anrief und sagte: „Das ist, was er zu tun glaubt, aber er würde ein Gespräch mit ihr begrüßen.“ Die Antwort kam zurück: Sie sei anderer Meinung, wolle aber nicht mit ihm sprechen. Ich wusste damals, was das bedeutete: „Du wirst diesen Schlag einstecken.“

Das war der Moment, als die Daten von Anthony Weiners Computer stammten und klar wurde, dass es weitere E-Mails gab, die Sie durchsehen mussten.

Plötzlich befanden sich 300.000 E-Mails von Hillary Clinton auf Anthony Weiners Laptop. Für mein Team war das Entscheidende: Wir konnten BlackBerry.net-E-Mails sehen – aus dem Beginn ihrer Amtszeit als Außenministerin – und davon hatten wir bisher keine einzige gefunden. Und wenn es irgendwo Belege für ihre Absichten geben würde, was der Kern der Sache war, wo wären sie? Wahrscheinlich am Anfang, als jemand zu ihr gesagt haben könnte: „Sie dürfen Ihr privates E-Mail-Konto dafür nicht verwenden.“ Mein Team sagte mir also: „Wir müssen die Ermittlung wieder aufnehmen.“ Hunderttausende E-Mails, dazu die BlackBerry-Mails. Wir wissen nicht, was drinsteht, weil wir noch keinen Durchsuchungsbefehl haben. Wir können sie vor der Wahl nicht sichten, und das Ergebnis könnte sich ändern. Und wenn Sie den ganzen Sommer damit verbracht haben, auszusagen: „Wir sind fertig, es gibt nichts mehr, geht weg“ – was machen Sie dann damit? Auch im Rückblick: Man kann das nicht verheimlichen. Die FBI-Norm schlechthin ist die Wahrheitspflicht, besonders gegenüber dem Kongress. Beide Wege führten in die Hölle, aber den Weg der Vertuschung konnte man nicht wählen. Das Einzige, worüber ich mir manchmal Gedanken mache: Hätte ich es einfach ihr überlassen sollen? Wäre für mich persönlich besser gewesen.

Für Sie persönlich.

Ja. Ein Memo schreiben, das sagt: „Das ist keine schwierige Entscheidung, Frau Justizministerin. Sie müssen den Kongress informieren, dass unsere Aussage nicht korrekt war.“ Daran hatte ich in dem Moment gedacht, und ich dachte: „Das ist eine feige Art zu handeln. Wenn das deine Überzeugung ist, dann musst du den Schlag selbst einstecken – besonders wenn sie sich weigert, mit dir zu reden.“ Aber es war schmerzhaft genug in den letzten zehn Jahren, dass ich manchmal davon träume, zurückzugehen und das Memo zu schreiben. Wahrscheinlich würde ich es trotzdem nicht tun, weil es sich immer noch feige anfühlt – aber ja. Es laufen da draußen viele Menschen herum, vielleicht sogar Secretary Clinton, die denken, ich hätte ihr die Präsidentschaft gekostet. Ich war vor etwa sechs Monaten in einer CVS-Drogerie, und eine etwas ältere Dame kam mir entgegen, schaut hoch und sagt: „Oh, Sie sind der Grund, warum wir Donald Trump haben.“ Und geht weiter. Ich so: „Ja, guten Morgen, die Dame.“

Zeitmaschine und Optimismus

Gut, lassen Sie mich das so fragen: Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten und mit allem Wissen von heute zurückgehen könnten – wir haben jetzt zehn Jahre Donald Trump erlebt, aber vielleicht wäre die Wahl anders ausgegangen, wenn Sie die entscheidenden Momente jenes Jahres anders gehandhabt hätten.

Wenn man darüber nachdenkt, was Amerika in diesen zehn Jahren widerfahren ist, erfordert das wahrscheinlich mehr Reflexion, als man erwarten würde. Aber schauen Sie: Eine meiner besten Mitarbeiterinnen war eine Frau namens Trisha Anderson, stellvertretende Rechtsberaterin für Nationale Sicherheit. Sie stellte die beste Frage, über die ich seitdem viele Male nachgedacht habe. Als wir Ende Oktober debattierten, was zu tun sei, fragte sie: „Sollten Sie in Betracht ziehen, dass das, was Sie gleich tun werden, dazu beitragen könnte, Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen?“ Das saugte die Luft aus dem Raum. Ich sagte: „Erstens, Trisha, danke. Danke für diese Frage. Ich bin so froh, dass ich ein Umfeld habe, in dem jemand diese Frage stellt. Aber die Antwort muss Nein sein, denn auf diesem Weg liegt der Tod des FBI als unabhängige Institution.“ Man kann nicht den FBI-Direktor darüber entscheiden lassen, wer Präsident wird.

Das ist fair. Haben Sie Hillary Clinton je getroffen?

Nein, ich habe Hillary Clinton nie getroffen.

Wirklich nicht?

Nie, wirklich nie.

Sie haben über das Kindheitstrauma geschrieben, das Sie erlebt haben – den Vergewaltiger aus der Nachbarschaft, der Sie und Ihren Bruder als Geiseln hielt. Das scheint ein prägender Moment in Ihrem Leben gewesen zu sein, wie er es für jeden wäre. Arbeiten Sie das noch auf? Haben Sie Therapie gemacht?

Ja, das ist eine gute Frage. Meine Eltern waren, glaube ich, klassisch irisch-katholisch – wir machen Witze und gehen weiter. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich am Morgen danach weckte und schüttelte, um mir zu sagen, dass mein Bruder draußen mit den Medien sprach und ich all diese Interviews verpassen würde – also aufstehen und rausgehen. Er wollte witzig sein, versuchte aber, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Hauptsächlich hieß es: „Sprich nicht darüber.“ Das war ein so einschneidendes Erlebnis. Das war an einem Freitagabend, und am Montag in der Schule – alle sieben Stunden, jede Klasse – musste ich nach vorne und die Geschichte erzählen.

Das kann nicht sein.

Alle sieben Stunden … Mathe, Naturwissenschaften. Dann erzählte ich die Geschichte immer wieder in der Mittelschule, dann ständig im College, und meine Freunde ließen mich sie erzählen – ehrlich gesagt auf Partys in unserem Wohnheim, wenn die Mädchen gehen wollten. „Holt Comey, damit er die Geschichte erzählt.“ Aber was ich jetzt sehe: Das war sehr gesund, dieses ständige Erinnern, Erzählen, Wiedererzählen – das ist kognitive Verhaltenstherapie, und ich glaube, es hat mich zufällig an einen viel gesünderen Ort gebracht, als ich es je bewusst erreicht hätte. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber ich habe es auf viele Arten als Geschenk umgedeutet. Es hat mir vor allem klargemacht, wie kurz das Leben ist. Ich weiß nicht, ob mein Bruder es auf dieselbe Weise verarbeiten konnte. Er wirkt gesund, aber interessanterweise haben wir nie darüber gesprochen, wie wir es verarbeitet haben.

Was sind Ihre Pläne für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre? Noch ein Dutzend Bücher schreiben? Lehren? Politik?

Null Chance, niemals. Nein, das ist nicht mein Ding. Das kann ich mit hoher Sicherheit sagen. Was ich im Mittelpunkt meines Lebens haben möchte, ist Großvater zu sein.

Großvater, Schreiber, Optimist

Wie viele Enkelkinder haben Sie?

Fünf. Mindestens zwei Tage pro Woche passen meine Frau und ich auf einige von ihnen auf – den ganzen Tag –, und nach dem Abendessen geben wir sie zurück, um unseren Kindern zu helfen. Das ist ehrlich gesagt das Wichtigste, was ich tue. Ich werde wohl noch mehr Belletristik schreiben, und ich habe ein Sachbuchprojekt im Kopf. Ich hörte einen anderen Autor einmal sagen, er sei ein sozial kompetenter Introvertierter – das trifft auf mich zu. Was ich am Schreiben liebe: Ich kann es alleine tun. Ich muss nicht mit anderen reden. Wenn ich nur mit meiner Familie und engen Freunden zusammen sein und schreiben kann, wäre das ziemlich gut. Das ist es, worum es im Rest meines Lebens gehen soll: Vater, Großvater – und ein bisschen Schreiben, weil ich es genieße.

Und nicht ins Gefängnis kommen.

Ach ja, natürlich nicht ins Gefängnis kommen.

Was mich beim Lesen Ihrer ersten Memoiren beeindruckt hat, war Ihr Optimismus – und ich teilte ihn damals. Das ist jetzt, was, zehn Jahre her. Ihr Gefühl war: Das System hält, die Institutionen halten, dieses Land hat Schlimmeres überstanden. Sind Sie noch immer so optimistisch?

Ja. Es wurde durch die Weisheit des amerikanischen Volkes auf die Probe gestellt, Donald Trump wieder ins Weiße Haus zu wählen. Aber ja. Wohl aus einem etwas dunkleren als einem helleren Antrieb heraus. Der dunklere ist: Ich habe ein gewisses Gespür für amerikanische Geschichte und dafür, wie oft wir schon tief in der Krise steckten. Ich erinnere die Leute immer daran – ich bin jetzt ein langweiliger alter Mann –, dass das Land auseinanderfiel, als ich jung war. Der Präsident wurde ermordet, Dr. King wurde ermordet, Malcolm X wurde ermordet, der Bruder des Präsidenten wurde ermordet, Städte brannten. Oh Gott, Amerika ist am Ende. Nein, war es nicht. Wir haben diese Reise viele Male gemacht, und der Rhythmus der Geschichte sagt mir: Amerika wird in Ordnung kommen. Und dann sehe ich in jungen Menschen eine Leidenschaft, die mich trägt. Ich glaube wirklich, dass eine Wende bevorsteht.

Ich hoffe, das stimmt. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass Dinge kaputt gehen, die wir noch nie versucht haben wiederaufzubauen – unsere Stellung in der Welt, unsere globale Führungsrolle, unser moralisches Vorbild, unsere ethischen Ansprüche. Ja, es gab Gewalt. Ja, es gab Rückschläge und Ungerechtigkeit. Aber es fühlt sich an, als würden wir Kräfte freisetzen, die sich kaum zurückdrängen lassen.

Ja, vielleicht. Wenn ich nur versuche, die Zukunft zu erahnen, die Donald Trump mit seinem Stolpern im Persischen Golf gerade geschaffen hat, die Folgewirkungen davon – ich weiß es nicht. Aber Amerika wird sich erholen. Zumindest zu meinen Lebzeiten werden wir uns erholen. Und ich beneide meine Tochter und meinen Schwiegersohn um die Chance, zurückzukehren – ich selbst werde das nicht tun –, aber zurückzukehren in den Staatsdienst und Teil dieses Wiederaufbaus zu sein. Das wird großartig sein.