James Comey reagiert auf Anklage wegen Muschelfotos: „Ich habe immer noch keine Angst“

Der frühere FBI-Direktor James Comey wurde am Dienstag von einer Grand Jury im Zusammenhang mit einem Instagram-Foto von Muscheln angeklagt, auf das er nach eigener Aussage bei einem Strandspaziergang gestoßen war.

Die Muscheln lagen in einem Muster, das „86 47“ bildete. Die Anklageschrift behauptet, jede vernünftige Person, „die mit den Umständen vertraut ist, würde dies als ernsthaften Ausdruck der Absicht interpretieren, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Schaden zuzufügen.“ Die Zahl 86 steht umgangssprachlich für „loswerden“, und manche sehen in der 47 einen Verweis auf Trump, der der 47. (und 45.) Präsident ist.

Die Grand Jury im Eastern District of North Carolina – wo Comey ein Strandhaus besitzt und von wo aus er das Foto veröffentlichte – erhob Anklage in zwei Punkten: Bedrohung mit dem Tod oder der körperlichen Verletzung von Präsident Donald Trump sowie Übermittlung der Drohung im zwischenstaatlichen Handel über Instagram.

Comey beteuert seine Unschuld

Comey ist seit Langem ein Ziel Trumps; das Department of Homeland Security hatte den früheren FBI-Direktor bereits wegen des Social-Media-Posts vom Mai untersucht. Damals erklärte Comey, er habe nicht gewusst, dass manche Menschen diese Zahlen mit Gewalt verbinden, und sei davon ausgegangen, die Muscheln seien eine „politische Botschaft“ – keine Gewaltandrohung. Er betonte, jede Form von Gewalt abzulehnen, und löschte den Post.

In einem Substack-Video reagierte Comey auf die Anklage und bestand auf seiner Unschuld. „Sie sind wieder da, diesmal wegen eines Fotos von Muscheln an einem Strand in North Carolina vor einem Jahr – und das wird nicht das Ende sein. Aber an mir hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch unschuldig, ich habe immer noch keine Angst, und ich glaube immer noch an eine unabhängige Bundesjustiz. Also: auf geht’s“, sagte Comey. „Es ist wirklich wichtig, dass wir alle uns daran erinnern: So sind wir als Land nicht. So soll das Justizministerium nicht funktionieren. Und die gute Nachricht ist, dass wir jeden Tag näher daran kommen, diese Werte wiederherzustellen. Bleibt standhaft.“

Comey war seit Langem ein scharfer Kritiker Trumps und leitete das FBI während dessen erster Amtszeit. 2017 wurde er von Trump entlassen – mitten in einer von Comey geführten Untersuchung der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die Wahl von 2016.

Staatsanwalt über den Beweis der Absicht

Bei einer Pressekonferenz erklärte der amtierende Justizminister Todd Blanche, die Anklage sei das Ergebnis „umfangreicher Ermittlungsarbeit“. Auf die Frage, wie er die Absicht nachweisen wolle – schließlich habe Comey angegeben, „86“ nicht mit Gewalt zu verbinden, den Post umgehend gelöscht und jede Absicht bestritten, dem Präsidenten Schaden zuzufügen –, antwortete Blanche: „Wie beweist man Absicht in irgendeinem Fall? Mit Zeugen, mit Dokumenten, mit dem Angeklagten selbst … und so werden wir die Absicht auch in diesem Fall beweisen.“