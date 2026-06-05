Trump bestätigt: Er kommt zu Spiel 3 der NBA Finals – und vielleicht auch zu Spiel 4

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Donald Trump hat bestätigt, dass er am Montag zu Spiel 3 der NBA Finals kommen wird, wenn seine New Yorker Heimmannschaft, die Knicks, im Madison Square Garden auf die San Antonio Spurs trifft. Möglicherweise bleibt er sogar für Spiel 4 später in der Woche.

„Ich bin seit langer Zeit Knicks-Fan, und ich bin auch ein Fan von Jim Dolan“, sagte Trump am Donnerstag im Oval Office – eine Anspielung auf den langjährigen konservativen Teambesitzer. „Er hat mich eingeladen, ich komme“, fuhr der Präsident fort und ergänzte auf die Frage nach einem möglichen Besuch bei Spiel 4: „Vielleicht mache ich beide.“

Trump on going to the NBA Finals: Wemby’s a great player. He’s going to be a great player and he is already a great player. I’m going. Could be Monday. Maybe I’ll do both. pic.twitter.com/SBeDujD3vt — Acyn (@Acyn) June 4, 2026

Die mit Spannung erwartete Serie startete am Mittwochabend, als die Knicks als Außenseiter in der dritten Periode einen deutlichen Rückstand aufholten und Spiel 1 in San Antonio für sich entschieden. Trump sagte am Donnerstag, er habe den Anfang des Spiels verfolgt, den mittleren Teil aber verpasst, weil er „jetzt die halben Nächte mit Generälen telefoniert“. Das Ende habe er dann doch noch gesehen – und da seien die von Jalen Brunson angeführten Knicks „dominant“ und „wirklich großartig“ gewesen.

Trump lobt Wemby

„Wemby ist ein großartiger Spieler“, sagte Trump über den aufgehenden Superstar der Spurs. „Ich frage mich: Wie soll man den verteidigen? Er ist 2,26 Meter groß und hat einen tollen Wurf, oder? Aber sie finden einen Weg. Sie sind wirklich stark. Eine großartige Mannschaft. Ich freue mich für Jim, weil Jim hart gekämpft hat, um so ein Team aufzubauen.“

Spiel 3 ist das erste Finals-Spiel im Madison Square Garden seit 1999, als die Knicks in fünf Spielen gegen die Spurs verloren. Trump wird nur einer von vielen Prominenten auf den Tribünen sein. Namen wie Timothée Chalamet, Ben Stiller, Tracy Morgan, Fat Joe und natürlich Spike Lee gehörten während der Playoff-Saison der Knicks zu den festen Größen am Spielfeldrand. Wer als normaler Mensch Spiel 3 live erleben will, muss dafür knapp 10.000 Dollar allein für den Einlass hinblättern.