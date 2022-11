James Taylor: Abgesagtes Konzert in Frankfurt wird noch im November nachgeholt

Foto: WireImage, Venturelli. All rights reserved.

Das abgesagte Konzert von James Taylor in Frankfurt wird noch im November nachgeholt. Den ursprünglichen Termin am 8. November hatte Taylor wegen einer Corona-Erkrankung abgesagt. Das Nachholkonzert, präsentiert von ROLLING STONE, soll am Samstag, den 19. November stattfinden.

Das Nachholkonzert findet wie der ursprüngliche Termin in der Jahrhunderthalle statt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die weiteren Termine der Tour in Berlin und Hamburg waren nicht von der Absage betroffen.

Taylor hatte 1970 seinen Durchbruch mit seinem zweiten Album „Sweet Baby James“. Später arbeitete er auf „In the Pocket“ (1976) mit Art Garfunkel, David Crosby und Stevie Wonder zusammen. Auch als Schauspieler war er aktiv, 1971 spielte er etwa die Hauptrolle im Roadmovie „Two-Lane Blacktop“.

JAMES TAYLOR & HIS BAND

Tour Europe 2022