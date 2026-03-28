James Tolkan, Star aus „Back to the Future“ und „Top Gun“, mit 94 Jahren gestorben

James Tolkan, bekannt für seine Rollen in der „Back to the Future“-Reihe und in „Top Gun“, ist am Donnerstag gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.

Sein Tod wurde auf der offiziellen „Back to the Future“-Website bekanntgegeben. Dort heißt es, er sei friedlich in Saranac Lake, New York, gestorben. Tolkans produktive Karriere erstreckte sich über fünf Jahrzehnte – er stand auf dem Broadway, vor der Kamera und vor dem Fernseher.

Tolkan wurde 1931 in Calumet, Michigan, geboren und machte 1949 seinen Abschluss an der Amphitheater High School. Nach einem kurzen Militäreinsatz bei der Marine während des Koreakriegs und Studienaufenthalten an drei verschiedenen Colleges stieg er in einen Bus nach New York City. Mit gerade einmal 75 Dollar in der Tasche landete er in einer einfachen Mietwohnung ohne warmes Wasser, deren Miete genau seinem Veteranencheck entsprach. Während er am Hafen arbeitete, nahm Tolkan Schauspielunterricht bei Stella Adler und Lee Strasberg und sollte schließlich 25 Jahre im New Yorker Theater verbringen.

Karriere in New York

Von New York aus gab Tolkan 1960 sein Leinwanddebüt in einer Episode von „Naked City“ auf ABC und übernahm erste Filmrollen, darunter in Sidney Lumets „Prince of the City“ (1981). Außerdem war er in zahlreichen Fernsehserien als Gastdarsteller zu sehen, etwa in „The Hat Squad“, „Remington Steele“, „Miami Vice“, „The Wonder Years“ und „The Fresh Prince of Bel-Air“. In fünf Episoden des NBC-Formats „Remington Steele“ spielte er den Versicherungsermittler Norman Keyes; in „A Nero Wolfe Mystery“ (2001–02) verkörperte er mehr als ein Dutzend verschiedene Figuren und führte bei zwei Episoden selbst Regie.

1983 verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien und Kanada – und ergatterte bald seine ikonischsten Filmrollen: als „Slacker“-Schreck Mr. Strickland in Robert Zemeckis‘ „Back to the Future“ (1985) sowie im Jahr darauf als Tom Cruises Vorgesetzten „Stinger“ in dem Kassenschlager „Top Gun“.

In allen drei Teilen der „Back to the Future“-Reihe war Tolkan in seiner Rolle zu sehen. Fans sprachen ihn zeitlebens auf die legendäre Zeile an, die nahezu zum Inbegriff seiner Leinwandpräsenz wurde. „Als wir den zweiten und dritten Film drehten, hatten wir riesige Trailer – das war unglaublich“, erzählte er „Impulse Gamer“. „Daran erinnere ich mich: an den Spaß. Es war das Vergnügteste, was ich je beim Drehen erlebt habe.“