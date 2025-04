„Top Gun: Maverick“: Ist Val Kilmers Stimme nur K.I.?

Kurz gefasst: Ja, Val Kilmers Stimme in „Top Gun: Maverick“ wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) rekonstruiert. Darum wurde nie ein Geheimnis gemacht. Es wurde aber auch nicht groß thematisiert.

Warum war das nötig?

Val Kilmer litt seit seiner Kehlkopfkrebs-Erkrankung von 2014 an massiven Stimmproblemen. Nach einer Tracheotomie konnte er nur noch sehr eingeschränkt sprechen. Deshalb war eine konventionelle Synchronaufnahme für seine Rolle als „Iceman“ in Top Gun: Maverick nicht möglich. Und die Leute regen sich heutzutage bei „The Brutalist“ darüber auf, dass Adrien Brodys Stimme durch Künstliche Intelligenz verändert wurde!

Wie wurde die Stimme erzeugt?

Die Firma Sonantic, ein auf KI-basierte Stimmtechnologie spezialisiertes Unternehmen (inzwischen Teil von Spotify), hat eine künstliche Version von Kilmers Stimme erzeugt. Sie nutzten Audioaufnahmen von früheren Filmen und Interviews, um ein synthetisches Sprachmodell seiner Stimme zu trainieren. Was wir in „Top Gun: Maverick“ hören, ist also eine Kopie Val Kilmers. Aber eine um Authentizität bemühte Kopue.

Das Ergebnis ist demnach eine durchaus lebensechte KI-Stimme, die im Film zu hören ist. Kilmer war physisch nicht mehr dazu in der Lage ist, so zu sprechen. Es musste so gelöst werden.

Und wie ist die Szene im Film gelöst?

Im Film ist Kilmers Figur, Admiral Iceman Kazansky, ebenfalls krank und spricht kaum, was sich also nahtlos mit seiner realen Situation deckt. In einer emotionalen Szene spricht er dann doch ein paar Sätze. Und diese Zeilen stammen von eben jener K.I.-Stimme. Maverick, sein alter Rivale und nun Freund, kann die Tränen kaum zurückhalten. Versöhnung der beiden Top-Piloten. Kurz vorm Tode des Admirals Kazansky.

Jerry Bruckheimer, der Produzent von „Top Gun: Maverick“, sagte über Val Kilmers Beteiligung: „Es war uns sehr wichtig, dass Val dabei ist. Die K.I.-Stimme ermöglicht es ihm, sich auf der Leinwand noch einmal vollständig zu zeigen. Das war ein großes Geschenk.“