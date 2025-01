Jamie Lee Curtis den Tränen nah

Bei ihrem Auftritt in der „Tonight Show“ kämpfte Jamie Lee Curtis mit den Tränen, als sie von den Bränden in ihrer Heimatstadt Los Angeles berichtete. Sie war anlässlich ihres Film „The Last Showgirl“ zu Gast bei Jimmy Fallon.

„Wie Sie wissen, brennt alles dort, wo ich lebe“, sagte sie in der Show, die in New York aufgezeichnet. wird. „Das gesamte Pacific Palisades steht in Flammen. Ich bin gestern abend hierher geflogen und bekam immerzu Nachrichten. Es ist eine Katastrophe in Südkalifornien. Viele meiner Freunde haben ihre Wohnungen verloren. Es ist eine grauenhafte Situation.“

„Tut, was immer ihr könnt – spendet Blut, spendet Geld!“

Curtis fügte hinzu: „Morgen kehre ich nach Los Angeles zurück und helfe meinen Freunden.“ Sie bat die Zuschauer um Unterstützung für das Rote Kreuz, für das sie Botschafterin ist. „Tut, was immer ihr könnt – spendet Blut, spendet Geld!“

Jamie Lee Curtis sei zunächst ängstlich gewesen, weil sie Jimmy Fallon fürchte, aber nun doch froh, in der Show aufzutreten. In „The Last Showgirl“ tanzt sie zu „Total Eclipse Of The Heart“ – was Fallon zum Anlass nahm, mit Curtis ihre Aerobic-Tanzeinlagen aus dem Film „Perfect“ von 1985 nachzustellen.