Utahs Gouverneur: Kirk-Attentäter „kooperiert nicht“ mit Behörden

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, hat erklärt´, dass der mutmaßliche Schütze im Fall des ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk während seiner Haft „nicht kooperiert“.

„Er hat nicht gestanden. Er kooperiert nicht, aber alle Menschen in seinem Umfeld kooperieren. Und ich denke, das ist sehr wichtig“, sagte Cox am Sonntag in „ABC’s This Week“.

Die Behörden hatten den 22-jährigen Tyler Robinson vergangene Woche im Zusammenhang mit der Tat festgenommen, nachdem ihn sein Vater mit Fotos des mutmaßlichen Schützen konfrontiert hatte. „Tyler, bist das du? Das sieht aus wie du“, fragte der Vater seinen Sohn. Mit dessen Ermutigung stellte sich Robinson am Donnerstagabend der Polizei.

Ermittlungen und mögliche Motive

Cox erklärte, dass gegen Robinson am Dienstag offiziell Anklage erhoben werde.

Berichte der „New York Times“ zufolge habe Robinson nach der Tat mit Freunden auf Discord gescherzt, er sei der Schütze. „Alles, was wir bestätigen können, ist, dass diese Gespräche definitiv stattfanden, und niemand glaubte, dass er es wirklich war. Es war alles ein Scherz – bis er schließlich zugab, dass er es tatsächlich war“, sagte Cox.

Auf CNN wurde der Gouverneur auch auf Berichte angesprochen, wonach Robinson mit einer transgeschlechtlichen Mitbewohnerin zusammenlebte. „Ich kann das bestätigen. Das FBI hat das ebenfalls bestätigt“, sagte Cox. Er ergänzte, dass die Mitbewohnerin sehr kooperativ sei und keine Ahnung von Robinsons Plänen gehabt habe.

Politische Einordnung

Im „Wall Street Journal“ hatte Cox zuvor gesagt, der Schütze sei „tief von linker Ideologie indoktriniert“ gewesen. Auf Nachfrage in der Sendung von Martha Raddatz erklärte er, diese Informationen stammten von Bekannten und Familienangehörigen Robinsons.

„Ich habe in diesem Kampf keinen Hund“, sagte Cox. „Wenn es ein radikalisierter MAGA-Anhänger gewesen wäre, hätte ich das genauso gesagt. Aber das berichten seine Freunde nicht.“

Zu Robinsons Einstellung gegenüber Charlie Kirk sagte Cox lediglich: „Kein Fan. Mehr kann ich nicht sagen.“

Reaktionen und Sorgen um Radikalisierung

Viele auf der rechten Seite, darunter auch Donald Trump, machten schnell die politische Linke verantwortlich. Cox zeigte Verständnis für die Wut: „Präsident Trump ist sehr wütend. Charlie war sein enger Freund. Ich habe das auch gespürt. Aber wichtiger ist für mich das Thema Radikalisierung.“

Besonders besorgt zeigte sich Cox darüber, wie ein junger Mann mit sehr guten Schulnoten und einem Stipendium so weit kommen konnte: „Wir müssen verstehen, wie so etwas geschehen konnte, und herausfinden, wie wir es verhindern.“

Laut „New York Times“ ist Robinson parteilos und in den Wählerregistern als „inaktiv“ eingetragen – er nahm also nicht an der Präsidentschaftswahl 2024 teil. Was Robinson tatsächlich glaubte, könnte weitaus komplexer sein als eine einfache Links-rechts-Zuordnung.