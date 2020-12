Jan Böhmermann spottet mit Kinderchor über Corona-Leugner

Luxusprobleme: Paul McCartney hat mit einer schier endlos erscheinenden Liste an noch nicht finalisierten Tracks zu kämpfen. Seine einzige Hilfe dabei sind Fantasie-Gespräche mit John Lennon.

Am 18. Dezember erscheint mit „McCartney III“ das neue Soloalbum des Beatle. Wer sich jemals gefragt hat, wie es um den kreativen Fluss von Paul McCartney steht, kann nun beruhigt sein: Der Brite hat wohl noch jede Menge Song-Ideen in petto. Das iPhone trägt Mitschuld an der Ideenfülle Was an sich wie eine gute Sache klingt, erscheint für den Musiker wie ein regelrechter Kampf. Im Interview mit „Uncut“ verriet McCartney, dass seine Liste an bisher unveröffentlichten sowie noch nicht komplett fertiggestellten Stücken in seinen Augen „zu lang“ sei. „Das Problem mit iPhones ist, dass du eine Idee [aufnehmen] kannst ...…