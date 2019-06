Schon vor Wochen machte „Neo Magazin“-Moderator Jan Böhmermann Anspielungen auf das Enthüllungsvideo, das zur Zeit Österreich in Atem hält. Nun legt er mit merkwürdigen Tweets nach.

Jan Böhmermann könnte in die Ibiza-Affäre verwickelt sein, die derzeit die politischen Verhältnisse in Österreich durcheinander wirbelt. Diese Vermutung beruht auf unklaren Formulierungen des Satirikers in der Vergangenheit, mit denen er bereits die Existenz eines Ibiza-Treffens des nun ehemaligen Vizekanzlers Österreichs, Heinz-Christian Strache (FPÖ), mit einer dubiosen russischen Millionärin mit angeblichen politischen Interessen, die „Kronen-Zeitung“ zu „übernehmen“, andeutete. Zudem frohlockte Böhmermann in der letzten Sendung seines „Neo Magazin Royale“, dass Österreich am Folgetag brennen werde. Bislang gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, inwiefern Böhmermann in die Sache verstrickt ist. Natürlich schützen die berichtenden Medien, darunter u.a. der „Spiegel“, ihre Quellen.…