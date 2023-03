Jane’s Addiction mit erstem neuen Song nach 10 Jahren

Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.

Perry Farrell von Jane's Addiction 2022 live in Detroit, Michigan. (Photo by Scott Legato/Getty Images)

Jane’s Addiction haben bei einem Konzert am 5. März im kalifornischen Bakersfield einen neuen Song präsentiert. „True Love“ wird aller Voraussicht nach auf einem neuen Album der Band vertreten sein. Sänger Perry Farrell bestätigte im Dezember letzten Jahres, dass man neue Musik plane – wovon jetzt das erste Stück präsentiert wurde:

„Aber vorher wollen wir euch etwas sehr besonderes geben […] Wir verlassen euch mit einem brandneuen Song, den bisher noch niemand gehört hat. Ihr seid die ersten, Leute. Er heißt ‚True Love’“, kündigte der Sänger die Zugabe an, bevor Bassist Eric Avery die Ballade anstimmte. Gitarrist Dave Navarro wird aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme mit Long Covid weiterhin ersetzt. Josh Klinghoffer, Ex-Gitarrist der Red Hot Chili Peppers, steht für ihn auf der Bühne.

Farrell, Avery, Navarro und Schlagzeuger Stephen Perkins spielten von 1986 bis 1991 bereits zusammen. Vergangenes Jahr kehrte Avery zur Band zurück, die Reunion konnte aufgrund der Erkrankung des Gitarrist dennoch nicht in voller Mannschaftsstärke stattfinden. „True Love“ stellt das erste neue Lied der Band seit dem 2013 veröffentlichten „Another Soulmate“ dar. Zudem ist Sänger Farrell auf dem am vergangenen Montag (6. März) erschienenen „So Trendy“ der Sleaford Mods zu hören.