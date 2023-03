ROLLING STONE präsentiert: Sleaford Mods kommen nach Deutschland und zeigen „So Trendy“

Die Sleaford Mods spielen sechs Konzerte zwischen dem 16. und 29. Oktober in Deutschland und Zürich, zusätzlich zu Auftritten auf dem Lido-Festival am 16. Juni und dem Ruhrpott-Rodeo-Festival am 29. desselben Monats in Linz beziehungsweise Bottrop. ROLLING STONE präsentiert die Solokonzerte des Duos.

Zudem haben sie mit der Dance-Punk-Nummer „So Trendy“ den dritten Song inklusive Musikvideo aus „UK Grim“ veröffentlicht. Als Feature-Gast ist Jane’s-Addiction-Sänger Perry Farrell zu hören.

„Das Album wurde während COVID geschrieben und ich wurde immer wütender mit mir selbst und allen anderen. Die Energie ist deutlich aggressiver“, erklärt Rapper und Sänger Jason Williamson über „UK Grim“ dem „New Musical Express“. „Es wurde von niemandem getragen, außer vielleicht dem radikalen Untergang der regierenden Politiker. Vielleicht berührt ‘UK Grim‘ die Leute, die nicht mehr weiter wissen und die unter diesen beschissenen Idioten leiden müssen“, schlägt „Working Class Man“-Williamson gewohnt politische Töne an. „Wir erfahren definitiv keine Gerechtigkeit, die Dinge ändern sich nicht, das System ändert sich nicht; du wirst immer deine Schlafzimmer-Anarchisten haben, die eine Welt verfluchen, die einfach viel größer und stärker ist als sie.“

Sleaford Mods Live: Termine und Tickets

16.10. in Frankfurt, Batschkapp

18.10. Köln, Carlswerk Victoria

21.10. Berlin, Columbiahalle

24.10. Leipzig, Täubchenthal

28.20. München, Tonhalle

29.10. Zürich, X-Tra

Der Vorverkauf startet zeitnah über fkpscorpio.com.