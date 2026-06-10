Jay-Z und Eminem vereint auf Rakim-Album: Erster gemeinsamer Track seit 25 Jahren

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Jay-Z und Eminem sollen auf einem Track von Rap-Legende Rakims kommendem Album zu hören sein – das wäre ihr erster gemeinsamer Auftritt auf einem Song seit 25 Jahren. Die letzte musikalische Zusammenarbeit der beiden Grammy-gekrönten Rap-Ikonen liegt im Jahr 2001: „Renegade“ vom Jay-Z-Album „The Blueprint“.

Der neue Song, der bislang noch keinen Titel trägt, soll auf einem Kooperationsalbum erscheinen, das Rakim gemeinsam mit Kurupt und Masta Killa aufgenommen hat. Der geplante Veröffentlichungstermin ist der 28. August.

Die Nachricht vom Wiedersehen zwischen Em und Hov machte am Sonntag (7. Juni) die Runde, als Matthew „M80“ Markoff, A&R und Executive Producer des Albums, auf Instagram einen ersten Blick auf die Tracklist von Rakims Gemeinschaftsprojekt gewährte.

Handgeschriebene Namen auf der Tracklist

Unter den aufgeführten Songs – allesamt noch ohne Titel, lediglich durch Nummern und Features unterschieden – findet sich als sechster Track des Albums einer, neben dem Eminems und Jay-Zs Namen handschriftlich vermerkt sind.

„AOTY 2026“, erklärte Markoff, President von Holy Toledo Productions, in der Bildunterschrift des Posts. „PUT SOME COT DAMN RESPEK ON MY NAME.“

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Gegenüber ROLLING STONE bestätigt Markoff exklusiv, dass der Track mit Jay-Z und Eminem eine offizielle Veröffentlichung sein wird – als Interlude auf dem Album von Rakim, Kurupt und Masta Killa.

Hommage an eine Rap-Legende

Er ergänzt, dass Hov und Em in dem Interlude Rakims Vermächtnis und Einfluss würdigen werden. Das Stück soll unmittelbar vor Rakims erstem Solotrack mit eigener Produktion seit über 15 Jahren platziert sein.

„Em und Jay haben keine Verses auf dem Interlude“, sagt Markoff, versichert aber, dass das Interlude ebenso wie die übrigen Songs des Albums aus vergleichsweise frischem Material besteht. „Das gesamte Album mit all seinen Teilen wurde in den vergangenen zwei Jahren aufgenommen.“

Die Meldung verbreitete sich rasant im Netz, weckte Vorfreude auf die offizielle Veröffentlichung und brachte die Diskussionen rund um Hov und Ems legendären Schlagabtausch auf „Renegade“ wieder in Gang – ihre Zusammenarbeit von Jay-Zs 2001er Album „The Blueprint“.

Ein Duell, das die Fans spaltete

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Renegade“ galten Jay-Z und Eminem als zwei der respektiertesten Lyriker im Hip-Hop – der Moment war damit mehr als eine bloße Kollaboration, er wurde zur inoffiziellen Messlatte ihrer Fähigkeiten.

Nach Erscheinen des Songs entbrannte eine Debatte darüber, wer auf dem Track die stärkere Performance abgeliefert hatte, obwohl beide darauf beharrten, keinerlei Konkurrenzdrang verspürt zu haben und sich ganz auf Thema und Produktion konzentriert zu haben.

Diese Diskussionen halten noch Jahrzehnte später an – ein Beweis für die Bedeutung des Songs als Wendepunkt des Genres.

Star-Besetzung und Veröffentlichungstermin

Neben Jay-Z und Eminem werden auf dem kommenden Album von Rakim, Kurupt und Masta Killa auch Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot, Daz Dillinger und weitere zu hören sein. Zudem trägt Oliver „Power“ Grant von den Wu-Tang Clan posthum einen Executive-Production-Credit bei.

Das Trio hatte bereits zuvor zusammengearbeitet: auf „BE ILL“, der Leadsingle von Rakims 2024er Album „G.O.D.’s NETWORK – REB7RTH“. Das Kollaborationsalbum von Rakim, Kurupt und Masta Killa soll im Juli zum Vorbestellen verfügbar sein.