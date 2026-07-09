Jay-Z ergänzt internationale Stadion-Tour um London-Show

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Jay-Z hat seine internationale Tourplanung für den Herbst um eine weitere Show in London erweitert.

Die Hip-Hop-Ikone tritt am Freitag, dem 4. September, im Tottenham Hotspur Stadium in London auf – als Teil einer Reihe von Konzerten, die die Jubiläen seines Debütalbums „Reasonable Doubt“ und des Klassikers „The Blueprint“ aus dem Jahr 2001 feiern.

Auf das neu angekündigte UK-Datum folgt am Donnerstag, dem 10. September, ein Auftritt im Stade de France in Paris. Anschließend kehrt Jay in die USA zurück und spielt am Freitag, dem 23. Oktober, im SoFi Stadium in Los Angeles.

Tickets und Vorverkauf

Tickets für das Londoner Konzert sind ab Donnerstag, dem 9. Juli, um 10 Uhr Ortszeit im Vorverkauf erhältlich – darunter auch Early-Access-Kontingente für O2- und Virgin-Media-Kunden. Der reguläre Verkauf startet am Freitag, dem 10. Juli, um 10 Uhr Ortszeit über Live Nation. Mastercard-Inhaber im Vereinigten Königreich erhalten ab demselben Zeitpunkt Zugang zu Preferred Tickets.

Bevor es ins Ausland geht, spielt Jay-Z am 10., 11. und 12. Juli drei Heimspiele im Yankee Stadium in New York City. Bei den Shows wird Hov Tracks aus „Reasonable Doubt“ sowie aus „The Blueprint“ performen – Letzteres wird am 11. September 25 Jahre alt.

Die Ankündigung des London-Konzerts reiht sich in ein ereignisreiches Jubiläumsjahr ein. Zu Beginn des Jahres headlinete Jay-Z das The Roots Picnic und lieferte ein karriereumspannendes Set, das drei Jahrzehnte wegweisender Musik feierte – ganz im Zeichen des Jubiläumsthemas, das sich durch seinen gesamten Konzertkalender 2026 zieht.

Aktivierungen in New York

Im vergangenen Monat organisierte der gebürtige Brooklyner mehrere Veranstaltungen in New York City, die den 30. und 25. Jahrestag von „Reasonable Doubt“ und „The Blueprint“ begingen. Dazu gehörten Ausstellungen und limitiertes Merchandise – sowie ein persönlicher Auftritt von Jay-Z selbst.