Jay-Z weiß: Die Vergangenheit zahlt sich aus

Die Werbeplakate für JAŸ-Z30, die derzeit in New Yorks U-Bahn-Tunneln zu finden sind, haben etwas angenehm Absurdes. Ihre dramatische Bildsprache – ein schlichter schwarzer Hintergrund, in dessen Mitte ein Paar Hände, vermutlich Jays, das berühmte Roc-Diamant-Symbol formen – beansprucht eine Art religiöse Autorität, die für alle, die alt genug sind, sich an das große Händeringen um genau diese Handgesten vor wenigen Jahren zu erinnern, leicht ironisch wirkt. Vielleicht ist das auch der Punkt. Nostalgie reicht inzwischen viele Schichten tief. So tief, dass man sich beim Warten auf die U-Bahn dabei ertappen kann, an die Zeiten zurückzudenken, als die Leute noch Witze über die angeblichen Illuminati machten.

Jay-Zs monatelange Kampagne zum 30. Jahrestag von „Reasonable Doubt“ und zum 25. Jahrestag von „The Blueprint“ hat die Erfolgsgeschichte des Rappers-turned-Moguls tatsächlich wieder ans Licht geholt. „Reasonable Doubt“, 1996 erschienen, etablierte Jay nicht nur als prägende Stimme im Hip-Hop, sondern auch im zunehmend lukrativen Business drumherum. Nachdem die Major-Labels abgewinkt hatten, erschien das Album unabhängig über Roc-A-Fella Records und Priority Records – und legte damit den Grundstein für Jays Karriere als Geschäfts…mann.

Und in der groß angelegten Kampagne rund um die diesjährigen Jubiläen, die an diesem Wochenende mit drei Auftritten im Yankee Stadium gipfelt, steht Jays unternehmerisches Gespür erneut im Mittelpunkt. Man könnte versucht sein, Schlagworte wie „multichannel“ oder „cross-platform“ zu bemühen, um das Festprogramm zu beschreiben. Es gab eine von Spotify gesponserte Übernahme der J- und Z-Linien; maßgeschneiderte JAŸ-Z30-U-Bahn-Karten und einen Google-Maps-Guide; Sondereditions-Bibliotheksausweise der Brooklyn Public Library; und zuletzt Pop-ups in der Bowery Station und in DUMBO mit Archivmaterial und Merch. (Dass diese Yankee-Stadium-Shows kurz nach Taylor Swifts Hochzeit im MSG stattfinden, legt eine Art Übernahme kultureller Institutionen durch Superreiche nahe – aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.)

Nostalgie als Marktmacht

All das passiert in einem Moment, in dem Nostalgie einen erheblichen Teil der Musikindustrie-Gewinne antreibt. In einer Ära, in der alte Songs auf Streaming-Plattformen unendlich zirkulieren, in Form von Samples oder Memes neues Leben gewinnen, und in der Superfans bereit sind, für physische Produkte, limitierte Merch-Drops und Live-Erlebnisse tief in die Tasche zu greifen, sind Album-Jubiläen zu eigenen Produktlaunches geworden. Jay-Zs „Reasonable Doubt“-Kampagne ist nur das auffälligste aktuelle Beispiel.

Kein Wunder also, dass Beyoncé offenbar bereits die Bühne für ihre eigene Jubiläumsserie bereitet – zum 20. Jahrestag ihres Albums „B’Day“ im September. Am Wochenende veröffentlichte sie ihren ersten neuen Song seit zwei Jahren, „Morning Dew (Donk)“, als Teaser für das bevorstehende Reissue. Laut Luminate dominiert ältere Musik weiterhin die Aufmerksamkeit: 2025 stammten nur 43 Prozent der US-amerikanischen On-Demand-Audiostreams von Tracks, die in den vorangegangenen fünf Jahren erschienen waren. Das ist auch ein Grund, warum Vinyl und physische Formate in den letzten Jahren wieder an Wert gewonnen haben – die RIAA meldete, dass 2025 in den USA 46,8 Millionen Vinyleinheiten verkauft wurden, verglichen mit 29,5 Millionen CDs. Luminate zufolge machen Superfans 20 Prozent der US-Musikhörer aus und geben überdurchschnittlich viel für Live-Events und physisches Merch aus; 73 Prozent dieser Fans kaufen physische Merchandise-Artikel, gegenüber 26 Prozent bei normalen Musikhörern.

Ein großes Jubiläum zu haben bedeutet in der heutigen Branche, ein neues Produkt vermarkten zu können – eine Eintrittskarte in einen bereits florierenden Nostalgiemarkt. Die Nachfrage zeigt sich weit über offizielle Künstler-Stores hinaus: Vintage-Konzert-T-Shirts werden inzwischen als Sammlerstücke gehandelt; ein Grateful-Dead-Shirt von 1967 erzielte bei Sotheby’s 19.300 Dollar, seltene Rap-Tees gelten als tragbare Archive der Hip-Hop-Geschichte. Jubiläumskampagnen geben Künstlern und Labels die Möglichkeit, diese Energie zurückzugewinnen – und den Hunger des Sekundärmarkts nach alten Symbolen in neue, offiziell sanktionierte Produkte zu überführen.

Merch für vierstellige Beträge

Jay-Zs offizieller Jubiläumsshop übersetzt diese Logik in ein Sortiment aus Objekten: eine Collector’s Crate für 1.500 Dollar, eine Kassetten-Box für 300 Dollar, Yankees-Trikots für 400 Dollar und Varsity-Jackets im vierstelligen Bereich. Jay steht damit freilich nicht allein – er ist eher das prägnanteste Beispiel einer weit größeren Welle von Künstlern und Promotern, die Jubiläumsprodukte vermarkten: darunter die 30th-Anniversary-Super-Deluxe-Edition von Smashing Pumpkins‘ „Mellon Collie and the Infinite Sadness“, My Chemical Romances „Black Parade“-Stadiontour und die Rückkehr der Warped Tour, um nur einige zu nennen.

Fünf Jahre bevor „Reasonable Doubt“ zum Anlass für Bibliotheksausweise, Pop-ups, Collector Crates und Stadionspektakel wurde, war sein 25. Jahrestag mit einem NFT begangen worden. 2021 versteigerten Sotheby’s und Roc Nation ein einzigartiges Kunstwerk von Derrick Adams, das mit dem Album verbunden war und als einzige offiziell von Jay-Z autorisierte Würdigung des Jubiläums beworben wurde. Etwa zur gleichen Zeit war Roc-A-Fella vor Gericht, weil Mitgründer Damon Dash versucht hatte, ein „Reasonable Doubt“-bezogenes NFT zu verkaufen – ein Rechtsstreit, der mit einem Urteil endete, das klarstellte, dass kein Anteilseigner ein Interesse am Album verkaufen oder übertragen darf, auch nicht über ein NFT, ohne Genehmigung des Unternehmens.

Diese Eigentumsfrage wird immer schwerer zu umgehen, je weiter die Musik ins KI-Zeitalter vordringt – in dem das Archiv nicht nur etwas ist, das man wiederveröffentlicht, ausstellt oder verkauft, sondern etwas, das gescrapt, modelliert und zum Training genutzt werden kann. Vergangene Woche wandte sich SZA auf Twitter gegen das KI-Musikunternehmen Suno und nannte dabei explizit Diplo als einen der Investoren. „DO NOT GIVE AWAY YOUR VIBRANIUM !!! DO NOT TRAIN AI WITH YOUR GENIUS“, schrieb sie. Ihrer Kritik schloss sich Kenneth Blume an, der erklärte, Sunos Mitarbeiter würden „unzählige kämpfende Musiker bestehlen“.

Archiv oder Verwertungsmaschine?

Für einen Künstler mit einem so wirkmächtigen Vermächtnis wie Jay-Z wirkt der aktuelle Jubiläumsboom wie die jüngste Phase eines längeren Projekts: zu entscheiden, wer Hip-Hop-Geschichte in geistiges Eigentum verwandeln darf. Jay-Zs Vermächtnis verdient Bewahrung; kaum ein anderes Katalogwerk hat überzeugender für sich selbst gesprochen. Doch je mehr diese Bewahrung durch limitierte Objekte, Auktionsplattformen, Luxus-Merch und autorisierte Erlebnisse erfolgt, desto dringlicher stellt sich eine härtere Frage: Ab wann wird der Schutz des Archivs selbst zur Methode, es auszubeuten?