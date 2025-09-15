Pot Sounds: Die 20 besten Songs über Gras

Von Louis Armstrong bis Lady Gaga haben unzählige Musiker ihre Liebe zu Gras öffentlich bekundet. Rauchen kann die Kreativität fördern. Zur Entspannung beitragen. Und sogar den Horizont erweitern. Einige Künstler gehen jedoch noch einen Schritt weiter. Und schreiben musikalische Oden an das klebrige grüne Zeug. Sei es in verschlüsselter Form als Liebesobjekt. Siehe „Got to Get You Into My Life” von den Beatles oder „Brown Sugar” von D’Angelo. Oder ganz offen im Titel, wie „Because I Got High” von Afroman. Egal, wie man es dreht und wendet, Songs über Gras sorgen in jedem Genre für gute Stimmung. Hier sind die 20 besten Songs zum Thema Gras aller Zeiten.

The Beatles, „Got to Get You Into My Life” (1966)

Dieser sonnige, gefühlvolle Titel aus dem Album „Revolver“ von 1966 wird allgemein als einer der vielen fröhlichen Liebeslieder der Fab Four angesehen. Aber laut Paul McCartney ist das Objekt der Liebe in diesem speziellen Fall Gras und keine Frau. „‚Got to Get You into My Life‘ habe ich geschrieben, als ich zum ersten Mal mit Gras in Berührung kam“, erzählte er Barry Miles für das 1997 erschienene Buch „Paul McCartney: Many Years from Now.

„Ich war ein eher bodenständiger Junge aus der Arbeiterklasse. Aber als wir anfingen, Gras zu rauchen, empfand ich das als ziemlich erhebend. Es schien nicht so viele Nebenwirkungen zu haben wie Alkohol oder andere Sachen. Wie zum Beispiel Pillen, von denen ich mich weitgehend fernhielt. Ich mochte Marihuana irgendwie. Ich hatte keine Probleme damit. Und für mich war es bewusstseinserweiternd, im wahrsten Sinne des Wortes bewusstseinserweiternd. „Got to Get You Into My Life“ ist also wirklich ein Song darüber. Er handelt nicht von einer Person. Sondern eigentlich von Gras. Er sagt: „Ich werde das tun. Das ist keine schlechte Idee.“

Bob Dylan, „Rainy Day Women #12 and 35“ (1966)

„Ich habe nie einen Drogensong geschrieben und werde auch nie einen schreiben”, verkündete Bob Dylan während seines legendären Auftritts in der Londoner Royal Albert Hall im Mai 1966. Aber das hat mehrere Generationen von Kiffern nicht davon abgehalten, den Titelsong aus „Blonde on Blonde” (der im Frühjahr 1966 auch Platz zwei der „Billboard”-Single-Charts erreichte) zu ihrer Hymne zu machen. Der beschwipste Refrain des Songs „Everybody must get stoned!“ ist dafür offensichtlich verantwortlich.

Ebenso wie die Behauptung, dass „rainy day woman“ in der alten Slangsprache der Kiffer ein Joint ist. Der mächtige Zimm beharrt jedoch weiterhin darauf, dass es sich um das biblische Steinen handelte, nicht um das mit Kräutern. „Es überrascht mich nicht, dass manche Leute das so sehen”, sagte er ROLLING STONE im Jahr 2012. „Aber das sind Leute, die mit der Apostelgeschichte nicht vertraut sind.”

Brewer & Shipley, „One Toke Over the Line“ (1970)

Die in L.A. lebenden Folk-Musiker Mike Brewer und Tom Shipley landeten im Frühjahr 1971 mit diesem eingängigen kleinen Liedchen – das sie bei Konzerten oft als „unser Cannabis-Spiritual“ vorstellten – einen Überraschungshit in den Top 10. Darin geht es darum, wie man auf einen Zug wartet, während man mehr als nur leicht bekifft ist. „Eines Tages waren wir ziemlich high“, erzählte Brewer ROLLING STONE im April 1971. „Und Tom sagte: ‚Mann, ich bin heute Abend einen Zug über der Grenze.‘ Mir gefiel, wie das klang. Und so schrieb ich einen Song darüber.“

Der Song hätte vielleicht noch höhere Chartplatzierungen erreicht, wenn die FCC nicht plötzlich mit einer hilfreichen Erinnerung an die US-Radioprogrammgestalter hinsichtlich der tatsächlichen Bedeutung von „toke“ eingegriffen hätte. Ein Begriff, der zu dieser Zeit unter Nicht-Kiffern offenbar noch relativ unbekannt war, da die äußerst harmlose Fernsehsendung „The Lawrence Welk Show“ keine Bedenken hatte, den Song in ihrem Programm zu spielen.

Black Sabbath, „Sweet Leaf“ (1971)

Seien wir ehrlich: Wir alle waren schon einmal wie Tony Iommi am Anfang von „Sweet Leaf“, der nach einem besonders starken Hit in qualvoller Glückseligkeit hustet. Der mit einem Tonband eingespielte Husten des Sabbath-Gitarristen dient als perfekter Übergang zum ikonischen, schleppenden Riff des Songs. Ein Riff, das später übrigens überall auftauchte, von „Rhymin’ and Stealin’ “ der Beastie Boys bis zu „Give It Away“ der Red Hot Chili Peppers.

Berichten zufolge wurde der Titel des Songs von einer irischen Zigarettenmarke geklaut, die ihr Produkt als „the sweet leaf“ (das süße Blatt) bewarb. Aber es sind Ozzy’s Worte, die die jugendliche Aufregung einer neuen, aber leider unerwiderten Liebe am besten einfangen. „I love you sweet leaf“, singt er, „though you can’t hear“. (Ich liebe dich, süßes Blatt, auch wenn du mich nicht hören kannst).

Neil Young, „Roll Another Number (for the Road)“ (1975)

Aufgenommen nach dem Tod von Crazy Horse-Gitarrist Danny Whitten und Roadie Bruce Berry, ist „Tonight’s the Night“ der Sound eines Mannes und einer Band in den Tiefen der durch Drogen und Alkohol verstärkten Verzweiflung. „Ich bin kein Junkie“, sagte Young 1975 über die Entstehung des Albums. „Aber wir waren wirklich high. Haben viel Tequila getrunken. Und uns bis an die Grenze getrieben.“

Aber wenn er hauptsächlich von Alkohol angetrieben wurde, klingt es ganz so, als wäre bei „Roll Another Number“ auch etwas Gras im Spiel gewesen. Denn Young hat Mühe, sein Auto zu starten. Und erklärt, er sei „eine Million Meilen entfernt“ von den Hippie-Tagen von Woodstock. Die Stimmung des Songs ist alles andere als feierlich. Sondern ähnelt eher, wie Crazy-Horse-Bassist Billy Talbot es einmal beschrieb, „einer betrunkenen irischen Totenwache“.

Peter Tosh, „Legalize It“ (1976)

„Was bin ich ohne Gras, und was ist Gras ohne mich?“, fragte Peter Tosh 1981 den ROLLING STONE. Eine rhetorische Frage, wenn es jemals eine gab. Sicherlich hatte Marihuana in den Siebzigern und Achtzigern keinen größeren Reggae-Befürworter als den ehemaligen Wailer, der 1975 seine Solokarriere mit dieser Hymne auf die Legalisierung startete, die die ihrer Zeit um Jahrzehnte vorausgehende Behauptung enthält, dass Ganja „gut für Tuberkulose“ sei.

Toshs gleichnamiges Album von 1976 hatte zusätzlich den Stoner-Bonus, dass es von einem Marihuana-Händler finanziert wurde. „Er wandte sich an einen Marihuana-Händler in Miami, um ihn zu bitten, in das Album zu investieren. Der Händler willigte ein”, erzählte der Reggae-Historiker Roger Steffens 2011 dem NPR. „Er fragte: ‚Wie willst du es nennen?‘ Und Peter antwortete: ‚Ich werde es Legalize It nennen.‘ Der Händler war sehr verärgert und sagte: ‚Nein, Mann, damit ruinierst du mein Geschäft!‘ Aber schließlich änderte er seine Meinung. Und gab Peter das Geld.“

Rick James, „Mary Jane“ (1978)

Kokain mag in der Tat eine verdammt starke Droge sein, wie Rick James in „Chappelle’s Show“ eindrucksvoll bezeugte. Aber der Mann hatte offensichtlich auch einen ungeheuren Appetit auf das klebrige grüne Zeug. „Ich muss Marihuana kaufen“, sagte James ROLLING STONE 1982, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. „Ich kaufe keine Unzen, ich kaufe Pfund.“ „Mary Jane“ war im Herbst 1978 ein Nummer-3-Hit in den R&B-Charts, schaffte es aber nur auf Platz 41 der Pop-Charts. Wahrscheinlich weil die Botschaft des Songs für viele Radioprogrammgestalter zu offensichtlich war.

Der Song ist Sensimilla-getränkter Soul der Extraklasse. James performte den Song oft auf der Bühne. Flankiert von zwei riesigen künstlichen Joints. Er unterstrich den Text, indem er übertrieben an einem echten Joint zog. Coolio, der offensichtlich verstand, woher James kam, sampelte den Song in „(I’m in Love With) Mary Jane“, aufgenommen für den Soundtrack der 1998 erschienenen Stoner-Komödie „Half-Baked“.

Bob Marley, „Kaya” (1978)

Marley folgte seinem bahnbrechenden Album „Exodus” aus dem Jahr 1977 – einem Album, das sich mit Religion, Politik und Glauben befasste – mit einem Album, das entschieden entspannter war. Nirgendwo wurde dies deutlicher als im Titelsong von „Kaya“. Einer Ode an das Vertreiben des Regens (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne) mit ein wenig der titelgebenden Pflanze („Kaya“ ist, wie Marley einmal erklärte, jamaikanischer Slang für „Kraut“).

Zu einem beschwingten Rhythmus wacht Marley im Wesentlichen auf und raucht Gras. Und schon bald erklärt er, dass er sich „irie“ fühlt (Rastafari für „gut“). Warum? „Weil ich jetzt etwas Kaya habe.“

The Mighty Diamonds, „Pass the Kouchie“ (1981)

„Pass the Kouchie“ wurde zuerst vom jamaikanischen Harmonie-Trio The Mighty Diamonds aufgenommen, ist aber besser bekannt als „Pass the Dutchie“ von der britischen Kinder-Reggae-Gruppe Musical Youth, die 1982 mit ihrer Version bei MTV erfolgreich war. Neben dem bereinigten Titel – der Richter in einem späteren Urheberrechtsverfahren stellte fest, dass „Kouchie“ Slang für einen „Topf, in dem Marihuana aufbewahrt wird“ war, während „Dutchie“ im jamaikanischen Patois ein „holländischer Schmortopf“ war – wurden in der Version von Musical Youth auch alle Verweise auf Marihuana aus den Strophen entfernt und die Zeile „How does it feel when you got no herb?” durch „How does it feel when you got no food?”

Das Ergebnis? Ein internationaler Hit. Fitzroy „Bunny“ Simpson, Sänger der Mighty Diamonds, sagte: „Bevor [Musical Youth] den Song veröffentlichte, riefen sie uns an [und sagten], dass sie eine Neuversion von ‚Pass the Kouchie‘ gemacht hätten. Weil wir nie Gerechtigkeit erfahren hatten und sie sagten, sie würden Gerechtigkeit schaffen. Und sie haben Gerechtigkeit geschaffen!“

The Toyes, „Smoke Two Joints“ (1983)

Lange bevor Sublime 1992 eine punkige, beschleunigte Coverversion auf ihrem Debütalbum veröffentlichte, war dieser Stück amerikanischer Reggae mit Batik-Färbung bereits eine Kult-Hymne an der Westküste. Progressive FM-Radiosender in ganz Kalifornien spielten den Titel um 16:20 Uhr. Um den Jugendlichen zu signalisieren, dass es Zeit war, sich zu entspannen. „Hard work good, and hard work fine, but first take care of head“, sang Leadsänger Mawg, als würde er College-Studenten, die nach einem langen Tag voller Bücher bereit waren, sich zu entspannen, ein Ständchen bringen.

Die Toyes, die in Hawaii gegründet wurden (und heute in Oregon ansässig sind), konzipierten den berühmten Refrain für „Smoke Two Joints“ während einer unscheinbaren Party. Der Text kam später. Aus dieser bescheidenen und wahrscheinlich bekifften Inspiration entstand ein zeitloser Aufruf zum Kiffen.

Cypress Hill, „Hits From the Bong” (1993)

Cypress Hill ist vielleicht mehr als jede andere Rap-Gruppe mit dem NORML-Lebensstil verbunden. Sie haben sogar ein 4/20-Musikfestival ins Leben gerufen, das Anfang der 2000er Jahre mehrere Jahre lang stattfand. Doch inmitten einer Flut von Klassikern für Raucher wie „Stoned Is the Way of the Walk“ und „Dr. Greenthumb“ fängt nur „Hits from the Bong“ dieses leicht benommene, irgendwie erleuchtete Hochgefühl ein, das man bekommt, wenn man einen großen Zug nimmt. „

Wir haben immer Bong geraucht, weil wir mit Rock-‚n‘-Roll-Typen unterwegs waren”, erzählte DJ Muggs, der für den Track die sprudelnden Geräusche von Bongwasser mit einem Loop aus Dusty Springfields „Son of a Preacher Man” verwob, „Complex“ im Jahr 2013.

Snoop Dogg, „Gin and Juice” (1993)

„Bei so viel Drama in LBC ist es ziemlich schwer, Snoop D-O-Double-G zu sein“, beginnt der Rapper, der früher als Snoop Doggy Dogg bekannt war, diese Geschichte über eine Hausparty in der Nachbarschaft. Trotz seiner Crip-Vergangenheit und seiner gelegentlichen Vorliebe für lyrische Schüsse schien Snoop sich immer wohler zu fühlen mit einem Joint voller Bubonic Chronic. Einer Tasche voller Kondome. Und einer Gang von Tanqueray.

In seinem Solo-Hit, der seine Karriere begründete, interpolieren Snoop und Produzent Dr. Dre Slaves „Watching You“. Und verwandeln es in eine Ode an das Rauchen von Indo und das gute Leben. Egal wie hart oder arm dein Hintergrund auch sein mag. „Es gibt einfach alle möglichen kleinen Ghetto-Sachen, in die ein junger schwarzer Mann leicht hineingeraten kann“, sagte er 1993 gegenüber ROLLING STONE.

Tom Petty, „You Don’t Know How It Feels“ (1994)

Hörer, die Tom Petty and the Heartbreakers’ Single „Mary Jane’s Last Dance“ aus dem Jahr 1993 als Pettys Abschied vom Cannabis interpretierten, wurden durch „You Don’t Know How It Feels“, die Lead-Single aus Pettys Soloalbum „Wildflowers“ von 1994, gründlich eines Besseren belehrt. „Lass mich auf den Punkt kommen”, sang Petty unmissverständlich. „Lass uns noch einen Joint drehen.” Diese Aussage machte die Leute bei MTV nervös. Aber anstatt das Video zu verbieten, zeigten sie einfach eine bearbeitete Version, in der das Wort „Joint” rückwärts abgespielt wurde.

„Stellt euch meine Überraschung vor, als dieser Song im Fernsehen lief und sie sagten: ‚Let’s roll another noojh‘“, erzählte Petty 1997 dem Publikum von VH1 Storytellers. „Das klang für mich noch schlimmer als ‚Joint‘. Denn ich weiß nicht, ob ihr jemals einen noojh geraucht habt. Aber das klingt wirklich übel.“

Redman und Method Man, „How High“ (1995)

Sechs Jahre vor ihrem gleichnamigen Stoner-Film aus dem Jahr 2001 veröffentlichten Method Man und Redman diese von Erick Sermon produzierte Hymne an das Gras, die ursprünglich auf dem Soundtrack zur Hip-Hop-Dokumentation „The Show“ zu finden war. Der Track basiert auf einem Vocal-Loop aus „Fly Robin Fly“ der deutschen Disco-Gruppe Silver Convention aus den 1970er Jahren und war das erste gemeinsame Projekt des Duos, das seine Ambitionen bereits im Titel zum Ausdruck brachte.

Beide Rapper sind inzwischen viel direkter in ihren Anspielungen auf Gras geworden. Aber dieser Song ist es, der Konzertveranstalter immer noch dazu veranlasst, wütend die Ventilatoren anzuschalten.

D’Angelo, „Brown Sugar“ (1995)

Ähnlich wie sein spiritueller Vorgänger, Rick James‘ „Mary Jane“, handelt der bahnbrechende Titelsong von D’Angelos Debüt-LP von mehr als nur einer Rauch-Session. Mit seiner sanften, aber rauen Stimme über einem knackigen Rhodes-Piano-Arrangement schwärmt er von einem Mädchen namens „Brown Sugar“. Mit so liebevollen, lebhaften Details, dass es klingt, als würde er sich verlieben und Liebe machen.

„Ich werde high von deiner Liebe. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll“, singt er. Und wechselt dabei gelegentlich in ein ekstatisches Falsett. Der Effekt ist so berauschend, dass man leicht die Neo-Soul-Metapher des Weeds aus den Augen verliert, die den Kern des Songs bildet. „Viele Leute sind sehr damit beschäftigt, ihren Standpunkt zu vermitteln. Sie lassen dem Zuhörer keinen Raum für Fantasie. Man sollte sich zurücklehnen. Die Augen schließen und sich seine eigene Vorstellung machen können“, sagte er 1995 gegenüber „Vibe“.

Sleep, „Dopesmoker“ (1999/2003)

Es gab noch nie eine musikalische Ode an das Gras, die epischer war als „Dopesmoker“. Der 63-minütige Trauergesang, der 1996 vom legendären Stoner-Rock-Trio Sleep aufgenommen wurde. (Das LP-lange Stück, das als eines der ROLLING STONE’s 100 Greatest Metal Albums gilt, wurde ursprünglich 1999 als Jerusalem veröffentlicht. Aber bei seiner Neuauflage 2003 in Dopesmoker umbenannt.) „Drop out of life with bong in hand/Follow the smoke toward the riff-filled land” (Steig aus dem Leben aus, mit der Bong in der Hand/Folge dem Rauch in das Land der Riffs), lautet der Ratschlag des Songs, der mehr oder weniger die spirituelle und musikalische Philosophie der Band zu dieser Zeit zusammenfasst.

„Wir waren einfach eine Gruppe von massiven Kiffern, die versuchten, etwas zu tun, was noch niemand zuvor getan hatte. Und ich glaube, das haben wir geschafft“, erzählte Gitarrist Matt Pike in dem Buch „Precious Metal: The Stories Behind 25 Extreme Metal Masterpieces“ des „Decibel Magazine“. „Wir haben [damals] viel geraucht“, erklärte er. „Zusammen haben wir wahrscheinlich zwei Unzen oder mehr pro Tag geraucht.“

Afroman, „Because I Got High“ (2000)

Dieser Kinderreim-artige Mitsing-Song soll Joseph „Afroman“ Foreman nur zwei Minuten gekostet haben. Anschließend startete er eine Karriere, die den Lebensstil eines bekifften Faulenzers verherrlichte. Obwohl „Because I Got High“ der einzige große Hit des Westküsten-MCs bleibt, ist es wohl einer der beliebtesten Weed-Songs aller Zeiten. Wer hat schließlich noch nie vergessen, sein Zimmer aufzuräumen, bei der Abschlussprüfung zu schummeln, Unterhalt zu zahlen usw., weil er high war?

„‚Because I Got High‘ hat mich bekannt gemacht. Dadurch habe ich einen Plattenvertrag und eine Grammy-Nominierung bekommen und bin zu einem Begriff geworden“, erzählte Afroman ROLLING STONE im Jahr 2014, als er eine aktualisierte Version seines Klassikers für die Legalisierungsgeneration veröffentlichte.

Amy Winehouse, „Addicted“ (2006)

Seien wir ehrlich. Wir alle haben schon mal ein oder zwei Joints von einem Mitbewohner geklaut. Aber es gehört einfach zum guten Ton, das, was man genommen hat, rechtzeitig zu ersetzen. „Wenn du mein ganzes Gras rauchst, Mann, musst du den Green Man anrufen“, sang Amy Winehouse in „Addicted“, einem Bonustrack auf der erweiterten Version ihres Albums „Back to Black“ aus dem Jahr 2006. Und machte damit mehr als deutlich, dass sie es ernst meinte.

„Ich habe früher viel Gras geraucht“, erzählte die verstorbene Sängerin ROLLING STONE im Jahr 2007. „Ich nehme an, wenn man eine süchtige Persönlichkeit hat, wechselt man von einem Gift zum anderen.“ Vielleicht hätte sie beim Gras bleiben sollen. Vier Jahre später wurde Winehouse tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Eine Folge von Alkoholvergiftung. Mit einem Blutalkoholgehalt, der mehr als fünfmal so hoch war wie der gesetzliche Grenzwert für Autofahrer.

Willie Nelson mit Snoop Dogg, Kris Kristofferson und Jamey Johnson, „Roll Me Up and Smoke Me When I Die“ (2012)

Wenn der traditionelle Honky-Tonk-Sound und die unbeschwerten Texte (in denen Nelson den Zuhörern genau sagt, was sie mit seiner Asche tun sollen, wenn er diese Welt verlässt) noch nicht genug Anzeichen dafür sind, dass wir uns hier im Bereich der Novelty-Songs befinden, dann lässt der Gastbeitrag von Tha Doggfather selbst keinen Zweifel daran.

Es gibt auch Auftritte von alten (Kris Kristofferson) und neuen (Jamey Johnson) Größen der Country-Musik. Aber die Show gehört hier den langjährigen Marihuana-Befürwortern (und Marihuana-Unternehmern) Willie und Snoop. Von denen letzterer Zeilen wie „Call my friends and tell ’em/ Es gibt eine Party, kommt vorbei“ mit einem echten falschen Country-Akzent beisteuert. Es dürfte schwer fallen, einen herzerwärmenderen Song über die Einäscherung zu finden.

Miley Cyrus, „Dooo It!“ (2015)

„Ich finde, Gras ist die beste Droge der Welt“, sagte Miley Cyrus ROLLING STONE im Jahr 2013. „Hollywood ist eine Koks-Stadt. Aber Gras ist so viel besser.“ Obwohl sie seitdem mit dem Rauchen aufgehört hat, unter anderem weil es sie dazu brachte, zu viel zu essen und zu viel Zeit zu Hause mit ihren Haustieren zu verbringen, beschenkte uns der ehemalige „Hannah Montana“-Star 2015 mit der Kifferhymne „Dooo It!“.

„Dooo It!“ wurde mit Hilfe der Flaming Lips für das Album „Miley Cyrus & Her Dead Petz“ aufgenommen. Und ist nach wie vor ein rauchgeschwängerter Schlachtruf für alle Blumenkinder des 21. Jahrhunderts. „Sing about love/Love is what you need/Loving what you sing/And loving smoking weed“ (Sing über die Liebe/Liebe ist das, was du brauchst/Liebe, was du singst/Und liebe es, Gras zu rauchen). Dooo it, in der Tat!