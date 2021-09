Französischer Film-Star Jean-Paul Belmondo ist tot

Foto: FilmMagic, Jason LaVeris. All rights reserved.

Eine Nachricht, die in der Filmwelt zu Recht für Trauer sorgen werden wird: Die französische Kino-Legende Jean-Paul Belmondo starb am heutigen Montag in Paris. Das teilte sein Anwalt Michel Godest der Nachrichtenagentur AFP mit.

Empfehlung der Redaktion Jean-Luc Godard - Außer Atem

Belmondo drehte in seiner facettenreichen Karriere rund 80 Filme. Unvergessen ist seine Rolle als charismatischer Gangster Michel Poiccard im ersten Langfilm von Jean-Luc Godard, „Außer Atem“ aus dem Jahr 1960, der ihm den Durchbruch bescherte.

Jean-Paul Belmondo: Todesursache noch unklar

Aber Belmondo blieb wandelbar: Er gab den smarten Action-Hau-Drauf in „Der Profi“ von Georges Lautner (1980), startete neben der Schauspielerei eine Karriere als Rennfahrer, spielte mal charmante Abenteurer wie in „Cartouche, der Bandit“, mal den Herzensbrecher um „Elf Uhr nachts“.

Jean-Paul Belmondo wurde 88 Jahre alt. Die genaue Todesursache wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Seine letzte Hauptrolle in einem abendfüllenden Spielfilm war die des Charles in der Romanverfilmung „Ein Mann und sein Hund“ im Jahre 2008.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++