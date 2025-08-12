Jennifer Aniston: „Hatten Matthew Perry schon lange vor seinem Tod betrauert“

Jennifer Aniston kennt nur zu gut die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn Freunde mit Suchtproblemen kämpfen. In einem neuen Interview mit „Vanity Fair “erklärte die Schauspielerin, dass sie das Gefühl hatte, den verstorbenen Matthew Perry schon lange vor seinem Tod betrauert zu haben. Perry starb nach einem langen Kampf gegen Sucht und psychische Probleme.

„Ich bin froh, dass er aus diesem Schmerz heraus ist“

„Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir konnten“, sagte Aniston. „Aber es fühlte sich fast so an, als hätten wir Matthew schon lange betrauert, weil sein Kampf mit dieser Krankheit für ihn wirklich schwer zu gewinnen war.“

Sie fügte hinzu: „So schwer es für uns alle und für die Fans auch war – ein Teil von mir denkt, dass es so besser ist. Ich bin froh, dass er aus diesem Schmerz heraus ist.“

Perry starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den akuten Folgen von Ketamin.

In einem Gespräch „Actors on Actors“ mit Reese Witherspoon für „Variet“y im Jahr 2023 erzählte Aniston, dass sie am Tag seines Todes noch per SMS mit Perry gesprochen hatte.

„Wie er sagte, wollte er in Erinnerung bleiben. Er war glücklich. Er war gesund. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er war dabei, in Form zu kommen“, sagte Aniston zu Witherspoon. „Er war glücklich – das ist alles, was ich weiß. Ich habe an diesem Morgen noch mit ihm geschrieben, witziger Matty. Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Er war glücklich.“

Abschied von einem Freund und Mitstreiter

Einige Wochen nach seinem Tod veröffentlichte Aniston auch einen Instagram-Tribut an Perry. Sie schrieb, dass der Abschied von ihm „eine verrückte Welle an Emotionen war, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe“.

„Wir haben ihn sehr geliebt. Er war ein Teil unserer DNA. Wir waren immer zu sechst“, schrieb sie in Anspielung auf ihre „Friends“-Kollegen. „Das war eine Wahlfamilie, die den Lauf dessen, wer wir waren und wohin unser Weg gehen würde, für immer verändert hat.“

Letzten Monat bekannte sich Dr. Salvador Plasencia, ein Arzt, der in Verbindung mit dem Tod des Schauspielers angeklagt war, schuldig in vier Fällen der Verteilung von Ketamin. Die Anklagen sehen eine maximale Gesamtstrafe von 40 Jahren Bundesgefängnis vor. Das Strafmaß soll am 3. Dezember verkündet werden.

Behörden erklärten, Perry sei „abhängig“ von intravenösem Ketamin geworden, als er im Herbst 2023 in einer örtlichen Klinik wegen Depressionen und Angstzuständen behandelt wurde. Als die Klinik sich weigerte, seine Dosis zu erhöhen, habe er sich an die vier Angeklagten im Fall gewandt.