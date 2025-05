Zwei Jahre Belästigung: Jennifer Aniston hat einen Stalker

Nun hat sich die Frage beantwortet, ob der Vorfall vor Jennifer Anistons Villa ein Unfall war: Es passierte mit voller Absicht – und mehr noch: Sie Schauspielerin soll bereits seit zwei Jahren belästigt werden.

Von der Obsession zur Tat: Wenn Stalking Realität wird

Am Montag (5. Mai) fuhr ein Mann mit seinem Wagen also gezielt in das Eingangstor ihres Anwesens im noblen Bel-Air-Viertel von Los Angeles. Dort wurde er zuerst von Sicherheitsleuten festgehalten und anschließend vom Los Angeles Police Department vor Ort wegen Vandalismus verhaftet. Inzwischen steht John Wayne Carwyle (48) aus Mississippi auch wegen Stalking vor Gericht.

Laut Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman, soll Carwyle Jennifer Aniston seit März 2023 wiederholt über Social-Media, E-Mails und Sprachnachrichten belästigt haben. Laut Medienberichten soll er die Schauspielerin in Online-Posts auch als seine „Braut“ und „Seelenverwandte“ bezeichnet haben. Dem Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Haft.

In seinem Pressestatement sagt Hochman außerdem: „Stalking ist ein Verbrechen, welches sich sehr schnell von Belästigung zu gefährlichen, gewalttätigen Handlungen entwickeln kann und die Sicherheit der Opfer und unserer Gemeinschaften bedroht.“ Das Phänomen Stalker ist bei langem nichts Neues in Hollywood, doch Social Media fördert die Entstehung und das Erhalten einer parasozialen Beziehung.

Anistons zweiter Stalking-Fall

Jennifer Aniston befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalles in ihrem Haus, ist mit dem Täter aber nie persönlich in Kontakt gekommen. Das Eingangstor wurde stark beschädigt, Aniston selbst blieb unverletzt.

Die „Friends“-Darstellerin hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie mit einem Stalker konfrontiert wird. Bereits 2010 erhielt ein Mann eine einstweilige Verfügung, nachdem er immer wieder fälschlicherweise behauptete, in einer Beziehung mit ihr zu sein.