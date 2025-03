The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Jesse Colin Young , der Frontmann und Mitbegründer der bahnbrechenden Sixties-Gruppe The Youngbloods, ist am Sonntag, dem 16. März, im Alter von 83 Jahren verstorben.

Youngs Ehefrau und Managerin Connie Young bestätigte seinen Tod. Sie sagte, der Musiker sei in seinem Haus in Aiken, South Carolina, gestorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Die Youngbloods wurden vor allem durch ihren Hit „Get Together“ aus dem Jahr 1969 bekannt. Eine einzigartige Folk-Rock-Hymne, die von Chet Powers (alias Dino Valenti) geschrieben wurde. Und die die utopischen Träume der Gegenkultur der Sechziger verkörperte, als das Jahrzehnt seinem turbulenten Ende entgegenging.

The Youngbloods: „Get Together“

Der unvergessliche Refrain, gesungen von Young, ist bis heute ein Symbol dieser Ära. „Come on, people now/Smile on your brother/Everybody get together/Try to love one another right now.“ Nirvana huldigten diesen Worten, wenn auch ironisch, in „Territorial Pissings“ aus ihrem Album „Nevermind“.

Obwohl Young „Get Together“ nicht geschrieben hat, verfasste er zahlreiche Songs für die Youngbloods und für zahlreiche Soloalben. In der Todesanzeige wurde seine „künstlerische Bandbreite“ hervorgehoben, da er sich in Folk, Blues, Jazz, Country und Rock’n’Roll versuchte. Und „gesellschaftskritische Texte mit erstklassigen Gitarrenkünsten und großartigem Gesang“ mischte.

Social Spots der National Conference of Jews and Christians

„Als gefeierter Songwriter, Sänger, Instrumentalist, Produzent, Labelinhaber, Podcast-Moderator und langjähriger Sozial- und Umweltaktivist hat [Young] einen festen Platz in der amerikanischen Musiklandschaft erobert. Er macht weiterhin moderne Musik, die genauso lebendig ist wie seine Arbeit während der Gegenkultur-Ära“, heißt es in der Erklärung weiter.

Young, dessen Mutter Geigerin und Sängerin war, wurde am 22. November 1941 geboren. Er wuchs mit dem Studium von Klavier und klassischer Gitarre auf. Aber seine Liebe zum Blues und zum frühen Rock ’n‘ Roll führte ihn schließlich nach Greenwich Village. Mitte der sechziger Jahre veröffentlichte er zwei Solo-Folk-Alben. The Soul of a City Boy und Young Blood.

Nachdem er den Gitarristen Jerry Corbitt kennengelernt hatte, gründete das Paar mit dem Pianisten/Gitarristen Lovell Levinger und dem Schlagzeuger Joe Bauer die Youngbloods (wobei Young von der Gitarre zum Bass wechselte, um die Besetzung zu vervollständigen). Die Band trat regelmäßig im Village auf. Man erhielt einen Vertrag bei RCA und veröffentlichte 1967 ihr selbstbetiteltes Debüt sowie den Nachfolger Earth Music.

The Youngbloods hatten zwei kleinere Hits. Das von Corbitt geschriebene „Grizzly Bear“ und „Get Together“, das bei seiner Erstveröffentlichung nur auf Platz 62 der Billboard Hot 100 stieg. Erst 1969 wurde „Get Together“ zu einem riesigen Hit, nachdem es in einem Social Spots der National Conference of Jews and Christians zu hören war. Mit weiterer Unterstützung von RCA stieg der Song erneut in die Charts ein. Und erreichte schließlich Platz fünf der Hot 100

Cover von Robert Plant

Inmitten des späten Erfolgs von „Get Together“ verließ Corbitt die Youngbloods. Die Band zog nach Kalifornien und Young wurde ihr Haupt-Songwriter. Ihr drittes Album, Elephant Mountain aus dem Jahr 1969, wurde von Charlie Daniels produziert. Es enthielt zwei kleinere von Young geschriebene Hits, „Darkness, Darkness“ und „Sunlight“. (Ersteres wurde im Laufe der Jahre mehrfach gecovert. Unter anderem 2002 von Robert Plant.) Die Youngbloods veröffentlichten zwei Live-Alben und zwei weitere Studioalben, bevor sie sich 1972 auflösten.

Im selben Jahr startete Young seine Solokarriere neu. Er veröffentlichte in den Siebzigern eine Reihe erfolgreicher Alben, darunter Song for Juli (1973) und Songbird (1975). Er war auch Teil der „No Nukes“-Konzertreihe, mit seiner Interpretation von „Get Together“, die auf dem dreifachen Live-Album mit Auftritten aus den Shows von 1979 im Madison Square Garden zu hören ist.

In den Achtzigern und Neunzigern nahm Youngs Output etwas ab. Aber er blieb beschäftigt und gründete 1993 zusammen mit seiner Frau Connie sogar sein eigenes Label, Ridgetop Music. 2012 zwang ihn die Diagnose Lyme-Borreliose dazu, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Aber er nutzte YouTube, um Auftritte zu teilen und seine Genesung zu dokumentieren. 2016 kehrte er auf die Bühne zurück. Er veröffentlichte 2019 sein letztes Album „Dreamers“.