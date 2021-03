Demi Lovato singt in „Dancing with the Devil“ über ihre Drogen-Hölle

Foto: Getty Images for OBB Media, Rich Fury. All rights reserved.

Demi Lovato bei der Premiere ihrer YouTube-Dokumentation „Demi Lovato: Dancing With The Devil“

Am Freitag (26. März 2021) veröffentlichte Demi Lovato den neuen Song „Dancing with the Devil“, den Titeltrack ihrer bald erscheinenden neuen Platte.

In dem Song reflektiert die 28-Jährige ihren Drogenmissbrauch, der sie im Jahr 2018 beinahe das Leben kostete. So singt sie: „Ich tanzte mit dem Teufel, außer Kontrolle / Habe es beinahe in den Himmel geschafft, es war näher als du denkst / Spielte mit dem Feind, verwettete meine Seele / Es ist hart nein zu sagen, wenn du mit dem Teufel tanzt.“

Den Track schrieb die Sängerin gemeinsam mit Bianca Deiandra Attenberry, John Ho und Mitchell Allan Scherr. Ihr Album „Dancing with the Devil…The Art of Starting Over“ erscheint am 2. April 2021.

„Dancing with the Devil“ ist jedoch Titelsong sowohl des Albums als auch für Lovatos YouTube-Dokumentation, die das SxSW-Festival in diesem Jahr eröffnete.

Hören Sie „Dancing with the Devil“ hier:



Drogenmissbrauch von Demi Lovato

Demi Lovato hatte bereits in der Vergangenheit mit psychischen Problemen und Essstörungen zu kämpfen. Hinzu kam ihr Kampf mit dem Alkohol, den sie nach einem Entzug in ihrem Song „Sober“ besang. Nachfolgend kam sie im Juli 2018 wegen einer Heroin-Überdosis ins Krankenhaus.

Dennoch stand die Musikwelt hinter der damals 25-Jährigen. So äußerten sich unter anderem Justin Bieber, Lady Gaga und auch Ex-Freund Joe Jonas zu dem Vorfall und bekundeten ihre Solidarität mit der Sängerin.