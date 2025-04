Jetzt holt Neil Young so richtig die Deep Cuts raus

Neil Young: „Rockin‘ in the Free World“ mit Joan Baez & Maggie Rogers

Neil Young und Stephen Stills haben sich am Samstagabend für die halbjährliche Benefizveranstaltung „Light Up the Blues“ im Greek Theater in Los Angeles zusammengetan. Zusammen mit Billy Idol und Steve Stevens, Cat Power, Nathaniel Rateliff, Rufus Wainwright und Linda Perry traten sie auf, um Geld für „Autism Speaks“ zu sammeln.

Neil Youngs Rückkehr auf die Konzertbühne

Young spielte vor einigen Wochen bei einer Kundgebung von Bernie Sanders und AOC gegen die Oligarchie in L.A. ein paar Songs. Aber dies war sein erstes richtiges Konzert in diesem Jahr. Zusammen mit seiner neuen Band Chrome Hearts – bestehend aus dem Gitarristen Micah Nelson, dem Organisten Spooner Oldham, dem Bassisten Corey McCormick und dem Schlagzeuger Anthony LoGerfo – startete Young sein Set mit der Live-Premiere von „Let’s Roll Again“ aus seinem kommenden Album „Talkin‘ To The Trees“.

Live-Premiere von „Let’s Roll Again“ aus dem neuen Album „Talkin‘ To The Trees“

Der Song, der nicht mit seiner Hymne „Let’s Roll“ aus dem Jahr 2002 von „Are You Passionate?“ zu verwechseln ist, ist ein Appell an Unternehmen, verantwortungsbewusst zu handeln. Und an das Land, zusammenzuhalten. „Come on America“, sang er. ‚Lasst uns unseren Rücken schützen/Unsere Kinder schützen/Unsere Kinder schützen/Drüben in China/Sind sie weit voraus/Das ist schwer zu schlucken/Sie sind weit voraus/Wenn du ein Faschist bist/Dann kauf dir einen Tesla/Wenn er elektrisch ist, ist es egal.‘ (Die Tesla-Zeile wurde vom Publikum mit tosendem Beifall begrüßt.)

Tesla-Zeile sorgt für tosenden Applaus

Er folgte mit dem weniger bekannten Song „Big Box“ aus dem Album „Monsanto Years“, den er seit dem Bridge School Benefit 2015 nicht mehr gespielt hatte. Der Song lässt keinen Zweifel daran, wo Young derzeit steht. Es ist ein weiterer Protestsong gegen gierige Konzerne. „PlunderCo geriet in finanzielle Schwierigkeiten“, sang er. „Musste das Gesetz brechen/Musste die Strafe ausgleichen/Gegen den Nutzen für alle/Trat eine geschäftliche Entscheidung/Die Strafe zu zahlen/Und das Gesetz zu brechen.“

„Ordinary People“: Das Highlight des Abends

Der beeindruckendste Moment des Abends kam als Nächstes, als er „Ordinary People“ anstimmte, einen epischen Song aus der „This Note’s For You“-Ära, den er seit 1988 nicht mehr live gespielt hatte. Obwohl er ihn 2007 auf „Chrome Dreams II“ veröffentlicht hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gemeinsame Auftritte mit Stephen Stills

Der 17-minütige Song ist voller Anspielungen auf Phrasen und Persönlichkeiten der Achtzigerjahre. Wie den ehemaligen Chrysler-CEO Lee Iacocca und Michelobs Werbekampagne „Make It a Michelob Night“, ist aber auch heute noch aktuell. In den früheren Versionen standen Blasinstrumente im Vordergrund. Aber dieses neue Arrangement ist gitarrenlastiger. Mit einer Länge von 17 Minuten nahm der Song einen großen Teil von Youngs gesamter Setlist ein.

Duett bei „Human Highway“ und „Rockin‘ in the Free World“

Bei den letzten beiden Songs von Young, „Human Highway“ und „Rockin‘ in the Free World“, wurden sie von Stephen Stills und seinem Sohn Chris Stills an der Gitarre und am Gesang begleitet. Das Konzert endete mit einem furiosen Gitarrensolo-Duell zwischen Young und Stills. Und einer Wiederaufnahme des „Take America Back!“-Slogans, den Young bei der „Fighting Oligarchy“-Kundgebung eingeführt hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Stephen Stills: Klassiker mit Unterstützung von Nathaniel Rateliff

Stills wurde bei seinem eigenen Set ebenfalls von Chrome Hearts begleitet. Er spielte den Manassas-Favoriten „Colorado“, bei dem er von Special Guest Nathaniel Rateliff unterstützt wurde, „Hung Upside Down“ von Buffalo Springfield, „Dark Star“ von CSN und „For What It’s Worth“ von Buffalo Springfield. Für den letzten Song kehrte Young auf die Bühne zurück. Und spielte seinen Gitarrenpart aus der Originalaufnahme von 1966.

Ausblick: Neil Youngs Pläne für 2025

Zu Beginn des Abends hatten Billy Idol und Steve Stevens das Publikum zu „White Wedding“ und „Rebel Yell“ zum Mitsingen animiert. Rufus Wainwright spielte zusammen mit Chris Stills „Going to a Town“. Und Linda Perry sang „Feathers in a Storm“ aus ihrem 1996 erschienenen Soloalbum „In Flight“.

Neil Young wird als nächstes am 23. Mai für ein Solo-Akustik-Benefizkonzert in Lakefield, Ontario, auf die Bühne treten. Im Juni wird er dann nach Europa reisen, um mit den Chrome Hearts eine Welttournee zu starten. Die Deutschlandkonzerte werden präsentiert von ROLLING STONE. Wenn die Setlist so etwas wie „Light Up the Blues“ ist, sind einige große Überraschungen zu erwarten.