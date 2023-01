Die Gerüchte bewahrheiten sich: Keine zweite Staffel für „1899“

Foto: Netflix. All rights reserved.

Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese teilten am Dienstag (02. Januar) über Social Media mit, dass es keine zweite Staffel von „1899“ geben wird. Die Netflix-Serie über das mystische Passagierschiff, das auf dem Weg von London nach New York Teil spannender Geschehnisse wird, startete im November 2022 auf dem Streaming-Dienst.

In den Hauptrollen sind bekannte Gesichter zu sehen, darunter Andreas Pietschmann („Dark“), Lucas Lynggaard Tønnesen („The Rain“), Aneurin Barnard („Dunkirk“) und Emily Beecham („Hail Ceasar“). Im November haben wir Beecham außerdem für ein Video-Interview getroffen und mit ihr über die Produktion gesprochen.

„Manchmal entwickeln sich Dinge nicht so, wie man sie geplant hat“

Bereits vor zwei Wochen wurden über die offizielle Instagram-Seite der Serie Ausschnitte samt der Worte „Das erste und letzte Mal an Bord der ‚Kerberos‘ [Name des Dampfers in der Serie]. Danke, dass Ihr dabei wart“ geteilt. Seither spekulierten die Fans, ob damit das Aus von „1899“ formuliert worden sei.

Nun bestätigten bo Odar und Friese: „Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass ‚1899‘ nicht verlängert wird. Wir hätten diese unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, wie wir es mit ‚Dark‘ getan haben. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man sie geplant hat. So ist das Leben. Wir wissen, dass dies Millionen von Fans da draußen enttäuschen wird. Aber wir wollen Euch von ganzem Herzen danken, dass ihr Teil dieses wunderbaren Abenteuers wart. Wir lieben Euch. Vergesst das nie.“

Die exakten Gründe der Absetzung sind bislang unklar, auch Netflix selbst hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert.

Die Petition „Rettet ‚1899‘“

Seit die Nachricht bestätigt wurde, haben Fans auf Twitter und darüber hinaus die Petition „Rettet ‚1899‘“ ins Leben gerufen, um Netflix aufzufordern, die Absetzung zu überdenken. Bisher haben bereits knapp 14.000 Menschen unterschrieben.

