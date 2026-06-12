Jimmy Kimmel warnt vor „obszön reichem Weirdo“ Elon Musk als erstem Billionär der Geschichte

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Elon Musk steht Berichten zufolge kurz davor, Billionär zu werden – und Jimmy Kimmel ist alles andere als überzeugt, dass Musk der Richtige für diesen Geldsegen ist.

„Morgen wird SpaceX angeblich den größten Börsengang der Geschichte einläuten“, sagte Kimmel und erklärte, dass das Unternehmen damit öffentlich gehandelt werde. „Und sobald SpaceX diesen Schritt vollzieht, wird Elon Musk voraussichtlich der erste Billionär in der Geschichte der Welt. Was das Ganze noch beunruhigender macht: Dieser Mann, unser erster Billionär, der reichste Mensch der Welt, ist gleichzeitig einer der seltsamsten Menschen, die je auf diesem Planeten wandelten.“

Er fügte hinzu: „Dieser obszön reiche Weirdo hat die Möglichkeit und die Mittel, den Mond in die Luft zu jagen, wenn er will. Und außerdem, eine Menge fremdes Geld in die eigene Tasche zu stecken.“

SpaceX-Börsengang und Altersvorsorge

Der Moderator wies darauf hin, dass SpaceX-Aktien wegen ihrer hohen Bewertung automatisch in viele 401K-Rentenkonten fließen würden, was „für Altersvorsorgekonten sehr riskant sein könnte, weil SpaceX kein Geld verdient.“ „Das Unternehmen hat letztes Jahr fünf Milliarden Dollar Verlust gemacht“, sagte er.

Kimmel ergänzte, Musk selbst habe den Leuten gesagt, sie bräuchten nicht fürs Alter zu sparen, weil die Roboter, die er verkaufe, für alles sorgen würden. „Im Grunde könnte dieses Manöver Elon zum Billionär machen und eure Eltern zu Walmart-Greetern“, sagte Kimmel. „Sollte er nicht eigentlich zum Mars fliegen? Können wir nicht zusammenlegen, damit das schneller geht?“

Er räumte ein, dass es schwerfalle, eine Billion Dollar gedanklich zu „erfassen“. „Wir wissen, dass eine Billion eine Zahl ist, aber sie ist so groß“, sagte Kimmel. „Wir können sie uns nicht vorstellen. Genauso wie wir wissen, dass Elon viele Kinder hat – aber wir uns nicht vorstellen können, dass er jemals Sex hatte.“

Was man mit einer Billion kaufen könnte

Er rechnete vor: „Mit diesem Geld könnte Elon alle NFL-Teams kaufen und hätte immer noch 773 Milliarden Dollar übrig. Die könnte er nutzen, um alle 30 Major-League-Baseball-Teams zu kaufen, jedes NBA-Team, jede Wendy’s, jeden Target-Store, den gesamten Musikkatalog der Beatles. Er könnte Nike, Macy’s und jeden jemals produzierten Hyundai Elantra kaufen. Und hätte noch 260 Milliarden Dollar übrig.“

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Kimmel schloss mit dem Fazit, Musk, der aus Südafrika in die USA gekommen sei und seinen Anteil an Einkommensteuer nicht zahle, wirke „verdammt nochmal wie ein Einwanderer, der uns bestiehlt“.