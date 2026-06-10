Late-Night-Hosts schießen gegen Trumps Knicks-Auftritt: „Er hat sie verhext“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jimmy Kimmel hatte es vorhergesagt: Donald Trump schlief beim dritten Spiel der NBA Finals ein, als die New York Knicks im Madison Square Garden auf die San Antonio Spurs trafen.

Der Präsident wurde bei seinem Auftritt im Madison Square Garden lautstark ausgepfiffen – zur großen Freude der Late-Night-Hosts. In „The Daily Show“ witzelte Moderatorin Desi Lydic, die Stadt habe „Präsident Donald Jump Shot Trump“ einen „typisch New Yorker Empfang“ bereitet.

„Wisst ihr, was es bedeutet, wenn euch jeder einzelne Mensch in New York auspfeift?“, sagte sie. „Selbst ein Typ, der in der U-Bahn sein Geschäft macht, findet noch einen New Yorker, der ihm zujubelt.“

Lydic über Trumps Nickerchen

Sie bemerkte: „Egal ob ihr Trumps Anwesenheit gut findet oder nicht – er ist sein Leben lang Knicks-Fan, also ließ er sich von ein paar Nörglern nicht davon abhalten, jede Sekunde des Spiels zu genießen.“ Die Sendung schnitt dann zu einem Clip, der Trump beim offensichtlichen Einschlafen zeigt. „Sir, Sie können nicht während des Spiels schlafen“, kommentierte Lydic. „Sie sind der Präsident, nicht Schiedsrichter Mark Davis aus Spiel drei.“

Kimmel, der Trumps Einnicken bereits geahnt hatte, reflektierte in „Jimmy Kimmel Live“ über die Entscheidung des Präsidenten, die Finals zu besuchen. „Donald Trump, der größte Promi von allen, der gestern Abend Geschichte schrieb und als erster amtierender Präsident eine amerikanische Großstadt lahmlegte, um vor ausverkauftem Haus bei den NBA Finals ein Nickerchen zu machen“, sagte Kimmel. „Das war von Anfang an eine schlechte Idee und lief für Trump so miserabel wie nur irgend möglich.“

Der Host schilderte, wie Fans „stundenlang“ Schlange stehen mussten, um durch all die Sicherheitskontrollen zu kommen, und wie viele Menschen Plakate und Schilder gegen den Präsidenten mitgebracht hatten. „Die Frage, die alle beschäftigte, war: ‚Wird der Präsident im Garden ausgepfiffen?’“, sagte Kimmel. „Das Team wollte das nicht, also dachten sie sich was Cleveres aus: Sie zeigten ihn auf dem Jumbotron während der Nationalhymne, wenn Auspfeifen als unangemessen gilt. Diese Strategie funktionierte überhaupt nicht.“

Historisches Auspfeifen im Garden

Er fügte nach dem Einspielen eines Clips mit den Buhrufen hinzu: „Das soll das lauteste Auspfeifen eines Präsidenten bei einem Sportevent sein, seit Abe Lincoln beim Cotton Bowl den Münzwurf gemacht hat. Aber seinen Appetit hat es nicht beeinträchtigt – das ist die gute Nachricht.“

Der Präsident wurde später von einer Kamera eingefangen, wie er möglicherweise schlief, nachdem er „wer weiß wie viele Millionen Steuergelder dafür ausgegeben hatte, dort hinzukommen, und dann schläft er einfach weg“.

„Wer schläft bei den NBA Finals im Madison Square Garden ein?“, legte Kimmel nach. „Wisst ihr, wie weggetreten man sein muss? Ich hoffe, Joe Biden hat das gestern Abend gesehen und sich kaputtgelacht.“

Trumps Fluch für die Knicks

Kimmel stellte fest, dass die Knicks verloren hatten – und gab dafür dem Präsidenten die Schuld. „Die hatten eine 13-Spiele-Siegesserie, bis Trump auftauchte“, sagte Kimmel. „Im Grunde hat er den Knicks gestern Nacht dasselbe angetan, was er den Republikanern im Kongress im November antun wird: Er hat sie verhext.“

In „The Tonight Show“ eröffnete Jimmy Fallon seinen Monolog mit den Worten: „Willkommen in New York City, der Stadt, die niemals schläft. Na ja – außer dieser eine hier.“ Nach dem Zeigen eines Bildes von Trump im Schlaf fügte er hinzu: „Ja, Präsident Trump hat letzte Nacht im Madison Square Garden beim dritten Spiel der NBA Finals geschlafen. Und die Knicks-Fans geben ihm die Schuld an der Niederlage. Trump will keine Schuld auf sich nehmen, also rief er heute die NBA an und forderte, sie sollten dem Team noch fünf Punkte draufrechnen.“

Fallon scherzte, „für Trump gibt es immerhin eine gute Seite: Seine Zustimmungsrate in San Antonio liegt jetzt bei 100 Prozent.“