Jimmy Kimmel kritisiert Trump dafür, „zu beschäftigt für die Hochzeit seines Sohnes“ gewesen zu sein

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Jimmy Kimmel nahm Donald Trumps Entscheidung aufs Korn, die Hochzeit von Donald Trump Jr. wegen „regierungsbezogener Umstände“ zu schwänzen.

In der neuesten Folge von „Jimmy Kimmel Live“ erklärte der Late-Night-Host, dass Don Jr. seine Trauung mit Bettina Anderson vergangenes Wochenende auf einer Privatinsel auf den Bahamas gefeiert habe. „Es war eine kleine Zeremonie mit etwa 40 Gästen – keiner davon war sein Vater“, sagte Kimmel. „Daddy Donald schickte seine Zusage per Truth Social.“

Trump schrieb: „Obwohl ich sehr gerne bei meinem Sohn Don Jr. und dem neuesten Mitglied der Trump-Familie gewesen wäre, seiner baldigen Ehefrau Bettina, erlauben mir regierungsbezogene Umstände und meine Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika dies nicht. Ich halte es für wichtig, in dieser bedeutenden Zeit in Washington, D.C., im Weißen Haus zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina!“

Kimmel über Trumps Absenz

„Sehen Sie, er kann herzlich sein, wenn er will“, entgegnete Kimmel. „Er liebt Don Jr. Er liebt die Vereinigten Staaten nur noch mehr. Er hatte regierungsbezogene Umstände zu erledigen. Außerdem erinnert ihn der Flug auf eine Privatinsel an seinen Freund Jeffrey, den er verloren hat.“

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Er fügte hinzu: „Das ist ein Typ, der zwei-, dreimal pro Woche Golf spielt. Der mit Vanilla Ice zu UFC-Kämpfen geht. Und für die Hochzeit seines Sohnes hatte er keine Zeit. Aber er sagte, Don und Bettina würden eine tolle Ehe führen. Und das ist ein Mann, der sich mit guten Ehen auskennt – er hatte selbst drei davon. Armer Don Jr. Ohne seinen Vater mussten sie schnell jemanden anderen auftreiben, der einen 90-minütigen Toast über Windräder und Transgender-Gewichtheber hält.“

Kimmel merkte an, dass Don Jr. und seine neue Frau angeblich planen, ihre Hochzeit im Weißen Haus nachzufeiern – mit Trump und Melania Trump als Gästen. „Na, das wäre ja wohl das Mindeste“, sagte Kimmel. „Die wohnen da. Können Sie sich vorstellen, wenn die da auch nicht auftauchen würden? ‚Wir wären gerne dabei gewesen, aber wir konnten leider nicht nach unten kommen.’“