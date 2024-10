Jimmy Page macht gemeinsame Sache mit Gibson

Kooperationen mit Instrumentenherstellern gehören für Gitarristen zum guten Ton. Jimmy Page hat sich mit Marktführer Gibson zusammengetan, um seiner Karriere zu huldigen.

Replik eines historischen Instruments

Mit ihrer Zusammenarbeit wollen der Musiker und der Gitarrenbauer an die Anfangszeit von Led Zeppelin erinnern. Die neue Gitarre des Modells 1964 SJ-200 ist jener Akustikgitarre nachempfunden, die Jimmy Page auf dem 1969 erschienenen Debütalbum „Led Zeppelin“ spielte. Auch in einem seltenen Fernsehauftritt in der „Julie Felix Show“ vom 26. April 1970 ist er mit dem Modell zu sehen. Bei der Solo-Show spielte er den Yardbirds-Titel „White Summer“ (1967) sowie den Led-Zeppelin-Song „Black Mountain Side“ (1969) wie so oft hintereinander.

Musik im Stil der Sechziger

Die neue Signature-Gitarre gibt es in einer Standardausführung sowie als Collector’s Edition. Erstere ist auf hundert Stück limitiert. Sie ist im Stil der Sechzigerjahre designt, hat einen auffälligen warmen Farbverlauf in Braun und besteht aus Ahorn und Fichte, mit Einlagen aus Perlmutt. Der größere Korpus und der tiefere Halsansatz verleihen ihr veränderte Klangqualitäten im Vergleich zu anderen Gibson Typ SJ-200. Jimmy Page hat persönlich jedes Schallloch-Etikett signiert.

Von Jimmy Pages Hand in die ganze Welt

Von der Collector’s Edition gibt es fünfzig Exemplare. Sie entsprechen dem Standardmodell bis auf kleine Unterschiede. Sie sind von Jimmy Page auf der Rückseite der Kopfplatte signiert, außerdem wurde jedes einzelne Instrument von dem Gitarristen selbst gespielt. Beide Modelle gibt es im Hartschalen-Koffer mit dem Led-Zeppelin-„Zoso“-Logo. Die Collector’s Edition enthält zusätzlich einen Plektrumhalter mit einem von Page benutztem Plektrum sowie einen Gitarrenständer aus Holz.

Die reguläre Jimmy-Page-Signature-SJ-200 kostet 12.999 US-Dollar (rund 12.000 Euro), die Sonderedition 19.999 US-Dollar (rund 18.500 Euro).