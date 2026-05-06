8 Dinge, die wir bei der Rolling-Stones-Album-Release-Party mit Conan O’Brien gelernt haben

Gerade einmal vier Stunden nachdem die Rolling Stones ihr neues Album „Foreign Tongues“ angekündigt und die Leadsingle „In the Stars“ enthüllt hatten, betrat Conan O’Brien die Bühne im Weylin in Williamsburg, Brooklyn, und sprach zu einem vollbesetzten Saal, in dem unter anderem Leonardo DiCaprio, Christie Brinkley, Andrew Watt, Odessa A’zion und so ziemlich jeder Musikjournalist New Yorks anwesend war.

„Lassen Sie mich die Lage schildern“, sagte er. „1962 taten sich ein paar junge Männer in London zusammen. Sie spielten in kleinen Clubs, träumten aber von Größerem. Dann spielten sie in etwas größeren Clubs, in der Hoffnung, eines Tages ganz oben anzukommen. Leider kam dieser Tag nie. Sie haben es nie ganz geschafft. Ich glaube, dieses Album wird das ändern. Ich glaube, dieses Album ist das Richtige. Nach Jahren des Schuften und der Bedeutungslosigkeit, als Vorband für Gruppen wie Oingo Boingo, Bananarama und Frankie Goes to Hollywood – jetzt ist ihre Stunde.“

Wenig später kamen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood für ein Q&A mit O’Brien auf die Bühne – mit vielen Lachern, wenig bahnbrechenden Enthüllungen und Ton-Pannen, die sich hartnäckig durch den ganzen Abend zogen. Aber jede Veranstaltung mit den Stones ist immer noch ein besonderes Ereignis. Hier sind acht Dinge, die wir gelernt haben.

Verjüngter Jagger im Video

Das neue Video zu „In the Stars“ zeigt Odessa A’zion und einen digital verjüngten Mick Jagger

Ganz am Ende der Veranstaltung, nachdem viele Journalisten und Gäste bereits gegangen waren, lief das Video zur neuen Stones-Single „In the Stars“. Es zeigt einen radikal verjüngten Jagger, der in etwa so aussieht wie in den Sechzigern, wie er den Song in einem Club mit mehreren anderen Musikern singt – keiner davon schien ein Rolling Stone zu sein. A’zion, bekannt aus „I Love LA“ und „Marty Supreme“, ist ebenfalls im Video zu sehen; die Premiere verfolgte sie aufgeregt neben Andrew Watt im vorderen Bereich des Saals.

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Charlie Watts ist auf dem Album zu hören

In den letzten Jahren seines Lebens nahm Charlie Watts mehrere neue Songs mit den Stones auf, die im Archiv verschwanden. Zwei davon – „Mess It Up“ und „Live by the Sword“ – erschienen auf „Hackney Diamonds“. Ein dritter Track namens „Hit Me in the Head“ wurde nun für „Foreign Tongues“ aus der Schublade geholt. „Den haben wir in L.A. mit Charlie aufgenommen“, sagte Jagger. „Ein echter schneller Punkrocker. Ein wahnsinnig schneller Song.“ Steve Jordan spielt auf den übrigen Songs. „Charlie hat ihn empfohlen“, sagte Richards. „Charlie hat ihm den Staffelstab weitergereicht.“

Vier der 14 Songs entstanden vor den eigentlichen Sessions – darunter einer mit Paul McCartney

„Hit Me in the Head“ ist nicht der einzige Song, der vor den „Foreign Tongues“-Sessions aufgenommen wurde. Das Album enthält drei weitere ältere Aufnahmen, darunter eine mit Paul McCartney. „Es wäre wirklich komisch, wenn Sie ihn hätten vorspielen lassen“, warf O’Brien ein. „Das hätte ich herrlich gefunden.“ Richards erzählte, McCartney habe während der Aufnahmen zum letzten Album zufällig im Nebenstudio gearbeitet. „Er wollte vorbeikommen und mit der Band spielen“, sagte Richards. „Er wollte diesen Haken setzen.“

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Robert Smith als Überraschungsgast

Und dann ist da noch Robert Smith auf dem Album

Viele Stones-Fans staunten nicht schlecht, als in der Pressemitteilung zu „Foreign Tongues“ stand, dass The-Cure-Frontmann Robert Smith auf dem Album zu hören ist – obwohl die beiden Lager keinerlei gemeinsame Geschichte verbindet. Beim Release-Event erklärte Jagger, wie es dazu kam. „Ich kam eines Tages zum Einsingen nach London, und da stand dieser Typ mit dem Rücken zu mir, in einem langen Mantel“, sagte Jagger. „Als er sich umdrehte, war der Mantel voller Lippenstift. Ich sagte: ‚Ich habe Sie noch nie getroffen, aber Sie sind Robert Smith von The Cure.‘ Er sagte: ‚Ja!‘ Ich sagte: ‚Solange Sie schon mal hier sind, sollten wir gleich was aufnehmen.‘ Er singt einen Backing Vocal.“ O’Brien scherzte, es sei vielleicht gar nicht Smith gewesen. „Später stellt sich heraus, er war nur wegen der Klimaanlage da“, sagte er.

Das Album wurde in London in nur vier Wochen aufgenommen

Wie schon bei „Hackney Diamonds“ von 2023 haben die Stones und Andrew Watt das Album in gerade einem Monat zusammengestellt. „Früher haben wir monatelang im Studio gesessen und es nie verlassen“, sagte Jagger, „was auch eine Methode ist.“ Den Großteil von „Hackney Diamonds“ hatten sie in Amerika eingespielt, diesmal entschieden sie sich für London. Gegenüber O’Brien sagten sie, sie hätten „das Londoner Feeling“ einfangen wollen. „Wir nennen es das grüne Chiswick“, sagte Jagger und bezog sich damit auf ein gehobenes Viertel im Westen Londons. „Wir waren nicht wirklich im Herzen des East End oder so.“

Das Studio war sehr klein

„Wir haben schon früher in diesem Studio gearbeitet“, sagte Jagger über die Metropolis Studios. „Es war früher mal ein altes Kraftwerk. Aber wir haben in diesem Raum noch nie aufgenommen. Der Raum ist ziemlich klein. Groß genug, aber nicht riesig. Man musste den Blick nicht schweifen lassen, um alle zu sehen. Man sieht genau, was jeder macht. Man sieht, was die anderen denken. Dieser Raum hat wirklich für uns funktioniert. Der Sound war wirklich gut.“

Richards und das Mikrofon

Keith Richards ist kein Meister des Mikrofons

Während der gesamten Veranstaltung war von dem, was Richards sagte, ungefähr 65 Prozent zu verstehen. Das lag zum Teil an seinem Akzent, seinem dauerhaften Schmunzeln und dem unangenehmen Hall in dem ehemaligen Bankgebäude, das heute für Großveranstaltungen genutzt wird – vor allem aber daran, dass er das Mikrofon beim Sprechen immer wieder vom Mund wegbewegte. Irgendwann wurde O’Brien so ungeduldig, dass er Richards sein eigenes Mikrofon vor den Mund hielt. „Beim nächsten Mal besorgen wir Ihnen ein besseres Mikrofon“, sagte O’Brien, „oder wir kleben das an Ihr Gesicht.“

Von einer Tour keine Spur

Seit „Steel Wheels“ 1989 bedeutete ein neues Stones-Album stets eine ausgedehnte Stadion-Welttournee. Doch die Gruppe sagte eine geplante Europatour 2025 ab und strich eine weitere, die ursprünglich für diesen Sommer angesetzt war. Seit fast zwei Jahren haben sie kein einziges Konzert gespielt, und nichts deutet darauf hin, dass sich das bald ändern wird. Das Thema Live-Auftritte kam beim O’Brien-Event mit keinem Wort zur Sprache. Und Jagger, Richards und Ronnie Wood treten diese Woche an getrennten Abenden bei „Fallon“ auf, um das Album zu bewerben. Es sieht nicht einmal danach aus, als würden sie in diesem Promotion-Zyklus gemeinsam einen einzigen Song live spielen.

Es ist möglich, dass ihre Zeit als Konzertband vorbei ist und sie nun ein reines Studioprojekt sind. Es ist ebenso möglich, dass es in naher Zukunft eine Reihe von Terminen geben wird, die sie noch nicht angekündigt haben. Hey Fallon, falls Sie das hier lesen: Fragen Sie wenigstens einen von ihnen nach einer Tour. Ziemlich viele Fans würden brennend gern wissen, ob die größte Live-Band der Geschichte sich still und leise vom Touren verabschiedet hat.