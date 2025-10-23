Donald Trumps Umgang mit dem Weißen Haus ist eine Schande

Es ist so offensichtlich, dass es schon ins Klischee abgleitet. Ein Bulldozer, der sich seinen Weg durch die Wände des Ostflügels des Weißen Hauses bahnt und über zersplittertes Holz, Kabelsalat, Stahlbeton, Trockenbauwände und Putz knirscht. Wäre diese Szene im Autorenraum von Saturday Night Live entstanden, würde Präsident Donald Trump selbst den Bagger steuern.

Schließlich ist der Abriss die traumatische Geburt seines Geistesprodukts: ein 250 Millionen Dollar teurer Ballsaal, nachempfunden dem in Trumps Resort Mar-a-Lago in Palm Beach. Ein riesiges Gebäude aus Glas und Säulen, von dem Historiker und Architekten warnen, dass es ohne Rücksicht auf den historischen Charakter des Weißen Hauses und außerhalb gesetzlicher Grenzen errichtet wird. Willkommen in Mar-a-Lago auf der National Mall – Trumps Versailles in Washington.

„Historisch gesehen waren größere Renovierungsarbeiten am Weißen Haus streng vorgegeben und wurden bürokratisch überwacht – niemals impulsiv, niemals einseitig“, erklärt Historiker Alexis Coe gegenüber Rolling Stone. „Der Abriss des Ostflügels und die geplanten Bauarbeiten werden mit minimaler Transparenz, ohne öffentliche Entwurfsprüfung und mit ungewisser Finanzaufsicht durchgeführt.“

Obwohl der Abriss des Ostflügels bereits im Gange ist, teilte das Weiße Haus Axios mit, dass es seine Pläne nicht bei der National Capital Planning Commission (NCPC) eingereicht habe – der Behörde, die üblicherweise über Bundesgebäude wacht. Während des Regierungsstillstands bleibt sie geschlossen, doch Trumps Bautrupps arbeiten weiter – mit Hochdruck.

Versailles in Washington: Wenn Macht zur Dekoration wird

Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert ließ Ludwig XIV. Millionen Livres in den Ausbau von Versailles fließen, um die Aristokratie an sich zu binden. Trump scheint denselben Impuls zu verspüren: Kontrolle durch Pracht.

Er taufte sein Anwesen Mar-a-Lago „Südliches Weißes Haus“ und verbringt dort auffallend viel Zeit – umgeben von politischen Höflingen. Nun bringt er die gleiche Ästhetik und Philosophie nach Washington: ein Palast der Eitelkeit im Herzen der Demokratie.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat Trump begonnen, die Präsidentenresidenz buchstäblich nach seinem eigenen Bild umzugestalten. Das Oval Office wurde mit Goldverzierungen und Baumarkt-Leisten versehen, die an ein Bastelprojekt erinnern. Die West Colonnade erhielt einen „Presidential Walk of Fame“ – mit Porträts aller Präsidenten außer Joseph Biden, den Trump durch ein Autopen-Bild ersetzt hat.

Der Rosengarten wurde abgerissen und gepflastert, um eine Terrassenkopie von Mar-a-Lago zu schaffen – allerdings ohne Pool und ohne Florida-Sonne. Die Rosenbüsche wichen orangefarbenen Sonnenschirmen, unter denen die konservative Elite speist.

Doch es ist der Abriss des Ostflügels, der Trumps Machtphantasie zur sichtbaren Realität macht. Der Bulldozer auf dem Rasen des Weißen Hauses ist das Symbol seiner Regierungsweise: Gesetze, Verfahren, Kontrolle – alles unter Trümmern begraben.